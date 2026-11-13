Особняку Рябушинского дадут новую жизнь

Историк, усадьбовед Михаил Коробко в разговоре с “Ъ” назвал усадьбу «одним из важнейших памятников модерна в Москве», который уже много лет «пребывает в крайне запущенном состоянии». При этом речь идет не о полном разрушении особняка, а о «множестве накопившихся проблем, которые заметны каждому прохожему», говорит эксперт. Проходя мимо здания, можно заметить трещины и отслоившуюся штукатурку на фасаде, местами обрушившуюся кладку и разбитые окна. «Ценность особняка не только в том, что здесь жил Горький: это еще и уникальный памятник архитектуры,— пояснил Михаил Коробко.— Федору Шехтелю удалось органично соединить в особняке эстетику модерна с интересами его владельцев. Так возник цельный мир образов, объединенных мотивом водной стихии. Волнообразная лестница напоминает о непрерывном движении жизни, а лилии и саламандры на капители колонны у тайной старообрядческой молельни воплощают борьбу добра со злом».