Особняку Рябушинского дадут новую жизнь
Началась подготовка к ремонту Дома-музея Максима Горького в Москве
Расположенный в центре Москвы Музей писателя Максима Горького капитально отремонтируют. Заключен контракт на 36 млн руб. по разработке проектно-сметной документации, после 2027 года начнется поиск финансирования уже непосредственно для ремонтных работ. Здание, которому в следующем году исполнится 125 лет, находится в «крайне запущенном состоянии», пояснил “Ъ” эксперт. При этом ценность особняка не только в том, что в нем проживал Горький: это еще и один из важнейших памятников модерна в Москве.
Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук (подведомственный Минобрнауки) заключил контракт на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта Музея-квартиры Максима Горького, расположенного в бывшем особняке банкира и мецената Степана Рябушинского. Сумма контракта, по данным портала госзакупок, составила 36 млн руб. В аукционе принимали участие пять компаний, выиграло ООО «Асгард» из Нижегородской области. Документация должна быть готова к концу 2027 года.
Дом на Малой Никитской в Москве был построен в 1902 году по проекту архитектора Федора Шехтеля и относится к самым значительным памятникам московского модерна. Особняк представляет ценность и как самостоятельное произведение архитектуры начала XX века, и как мемориальный объект, связанный с последним московским периодом жизни Максима Горького. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его архитектура и интерьеры образуют единый художественный ансамбль: асимметричные фасады, мозаичный фриз с изображением орхидей, витражи, авторские двери и светильники, резные деревянные элементы и художественный металл. В центре композиции — мраморная лестница, напоминающая морские волны, и декоративный светильник в виде медузы.
В 1931 году в особняк Рябушинского, который после прихода советской власти был вынужден уехать из России, переехал Максим Горький. Здесь писатель работал над романом-эпопеей «Жизнь Клима Самгина», написал пьесы «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», новую редакцию «Вассы Железновой». Он также принимал в здании многих деятелей культуры и политики. В 1961 году — через 25 лет после смерти писателя — особняк передали Академии наук СССР для создания мемориального музея, а в 1965 году музей открылся для посетителей. Последний капремонт и реставрация особняка проходили в 1977–1983 годах.
С идеей организовать ремонт здания выступила сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина (автор проекта о сохранении и популяризации наследия писателя «Голос Горького»). Вопрос об этом «поднимался давно», писала она в своем Telegram-канале. «Мы изучили состояние здания, обсудили проблемы с сотрудниками музея, искали возможности. Решение нашли, средства на проектную документацию выделены»,— сообщила госпожа Щетинина. Сенатор намерена добиваться выделения средств на проведение работ по капремонту после подготовки документации.
Историк, усадьбовед Михаил Коробко в разговоре с “Ъ” назвал усадьбу «одним из важнейших памятников модерна в Москве», который уже много лет «пребывает в крайне запущенном состоянии». При этом речь идет не о полном разрушении особняка, а о «множестве накопившихся проблем, которые заметны каждому прохожему», говорит эксперт. Проходя мимо здания, можно заметить трещины и отслоившуюся штукатурку на фасаде, местами обрушившуюся кладку и разбитые окна. «Ценность особняка не только в том, что здесь жил Горький: это еще и уникальный памятник архитектуры,— пояснил Михаил Коробко.— Федору Шехтелю удалось органично соединить в особняке эстетику модерна с интересами его владельцев. Так возник цельный мир образов, объединенных мотивом водной стихии. Волнообразная лестница напоминает о непрерывном движении жизни, а лилии и саламандры на капители колонны у тайной старообрядческой молельни воплощают борьбу добра со злом».
Газета «Коммерсантъ» №211от 14.11.2026, стр. 3