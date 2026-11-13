Кошта: в делегацию для переговоров по Украине от Европы войдет «коалиция желающих»

На неформальном саммите в Дублине лидеры Евросоюза утвердили состав делегации для участия в экспертных переговорах по Украине. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. По его словам, европейские политики поддерживают переговорный процесс, а представлять интересы объединения в нем будут институты ЕС и страны «коалиции желающих».