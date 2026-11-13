Кошта: в делегацию для переговоров по Украине от Европы войдет «коалиция желающих»
Лидеры Евросоюза утвердили состав делегации для переговоров по Украине
На неформальном саммите в Дублине лидеры Евросоюза утвердили состав делегации для участия в экспертных переговорах по Украине. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. По его словам, европейские политики поддерживают переговорный процесс, а представлять интересы объединения в нем будут институты ЕС и страны «коалиции желающих».
Как уточняет Agence-France Presse, в переговорную группу войдут посланники Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии, Польши, а также Великобритании. По данным ТАСС, Рим планирует отправить на переговоры Фабрицио Саджо — дипломатического советника премьер-министра Джорджи Мелони и советника по национальной безопасности.
Как ранее заявлял спрецпредставитель президента США Джаред Кушнер, Москва и Киев согласились расширить следующий раунд переговоров и подключить к нему представителей европейских стран. В Кремле, в свою очередь, ранее обозначили условия для подключения Европы к диалогу. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор с европейскими представителями станет необходимым на том этапе, когда на повестке дня окажутся вопросы гарантий безопасности для России и Украины, а также архитектура европейской безопасности в целом.