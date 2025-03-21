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Коммерсантъ FM
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Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг все обвинения в ходе дачи показаний. В субботу, 22 марта, он предстанет перед судом, передает телеканал SZV TV. Оппозиционного мэра Стамбула задержали 19 марта, его обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

«Процесс с дачей показаний завершен. Имамоглу три часа давал показания, отверг все обвинения. В субботу к 21.00 может направлен в суд»,— сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя задержание Экрема Имамоглу, обвинил оппозицию в попытках политизировать ситуацию и отвести внимание от их внутренних проблем.

Экрем Имамоглу был единственным кандидатом на праймериз от Народно-республиканской партии, его называли главным противником президента Турции в случае его повторного выдвижения на пост. На фоне задержания мэра в стране ограничили доступ к соцсетям, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Как объяснил «Ъ» источник, близкий к администрации турецкого главы государства, цель властей — вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития. В Турции проходят массовые протесты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул вступился за своего мэра».

Фотогалерея

Протесты в Стамбуле

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Протестующие у здания мэрии Стамбула

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Фото: Emrah Gurel / AP

Протестующие у здания мэрии

Протестующие у здания мэрии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Фото: Umit Bektas / Reuters

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Фото: Emrah Gurel / AP

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Фото: Emrah Gurel / AP

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Фото: Francisco Seco / AP

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Фото: Emrah Gurel / AP

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Khalil Hamra / AP

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Фото: Emrah Gurel / AP

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сторонники Экрема Имамоглу

Сторонники Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Студенты на акции протеста

Студенты на акции протеста

Фото: Umit Bektas / Reuters

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Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Фото: Emrah Gurel / AP

Протестующие у здания мэрии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Фото: Umit Bektas / Reuters

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Фото: Emrah Gurel / AP

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Фото: Emrah Gurel / AP

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Фото: Francisco Seco / AP

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Фото: Emrah Gurel / AP

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Khalil Hamra / AP

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Фото: Emrah Gurel / AP

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сторонники Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Студенты на акции протеста

Фото: Umit Bektas / Reuters

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