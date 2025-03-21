Задержанный мэр Стамбула отверг все обвинения

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг все обвинения в ходе дачи показаний. В субботу, 22 марта, он предстанет перед судом, передает телеканал SZV TV. Оппозиционного мэра Стамбула задержали 19 марта, его обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

«Процесс с дачей показаний завершен. Имамоглу три часа давал показания, отверг все обвинения. В субботу к 21.00 может направлен в суд»,— сообщил телеканал (цитата по «РИА Новости»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя задержание Экрема Имамоглу, обвинил оппозицию в попытках политизировать ситуацию и отвести внимание от их внутренних проблем.

Экрем Имамоглу был единственным кандидатом на праймериз от Народно-республиканской партии, его называли главным противником президента Турции в случае его повторного выдвижения на пост. На фоне задержания мэра в стране ограничили доступ к соцсетям, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Как объяснил «Ъ» источник, близкий к администрации турецкого главы государства, цель властей — вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития. В Турции проходят массовые протесты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбул вступился за своего мэра».