Турецкая лира рухнула до исторического минимума после задержания лидера оппозиции

Турецкая лира обновила исторический минимум. Курс доллара США к турецкой валюте (USD/TRY) подскочил на 11,99% и достиг отметки 41,1 лиры за доллар на рынке Форекс в начале торгов 19 марта. До такой отметки курс доллара к лире поднялся впервые в истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Турецкая валюта дешевеет на фоне задержания лидера оппозиционной Республиканской народной партии и мэра Стамбула Экрема Имамоглу, пишет Bloomberg. Его задержали утром 19 марта по делу о коррупции. Накануне власти аннулировали его диплома об окончании университета, что по законам Турции не позволит ему участвовать президентских выборах, которые запланированы на 2028 год.

Уголовные дела в отношении господина Имамоглу начали заводить после его победы на выборах мэра Турции в 2019 году. Тогда он назвал глупостью отмену результатов первых выборов мэра Стамбула. За это его обвинили в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции и в декабре 2022 года приговорили к 2 годам, 7 месяцам и 15 суткам лишения свободы.

В январе 2025 года в отношении мэра Стамбула прокуратура начала расследование по уголовной статье «Оказание воздействия на следствие, эксперта или свидетеля, находящегося при исполнении служебных обязанностей». Поводом стали слова господина Имамоглу о подготовке «купленным экспертом» сфальсифицированных докладов в отношении Республиканской народной партии и ее представителей в местных органах власти. Также в его отношении было начато расследование из-за высказываний в адрес генерального прокурора Стамбула и его семьи.

Экрем Имамоглу считается главным соперником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. В 2024 году на муниципальных выборах РНП победила кандидатов правящей партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре и Стамбуле. Тогда президент страны пообещал вернуть контроль над главным экономическим и культурным центром Турции.