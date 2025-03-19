В Турции ограничили доступ к соцсетям после задержания мэра Стамбула

Власти Турции ограничили доступ к нескольким социальным сетям на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в своем аккаунте в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экрем Имамоглу, мэр Стамбула

Фото: Istanbul Metropolitan Municipality / Handout / Reuters Экрем Имамоглу, мэр Стамбула

Фото: Istanbul Metropolitan Municipality / Handout / Reuters

По данным сервиса, в Турции не работают видеохостинг YouTube, TikTok, соцсеть X, а также Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Официально турецкие власти никак не комментировали эту информацию.

Мэр Стамбула был задержан сегодня, 19 марта. Генпрокуратура выдвинула против него и еще более 100 лиц обвинения в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. В числе задержанных — несколько журналистов и бизнесменов. Газета Sabah уточняет, что ордер на арест связан с тендерами Стамбульской медиакомпании Medya A.S.

Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с марта 2019 года. На этой неделе Стамбульский университет аннулировал его диплом после запроса Генпрокуратуры, из-за чего он не сможет выдвинуться в президенты. Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии, его считают ключевым соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.