СМИ узнали про третью любовницу экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга
Reuters сообщило о третьей любовнице экс-гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга
Подавший в отставку глава Nvidia Дженсен Хуанг состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это стало третьим известным случаем внебрачной связи господина Хуанга за последние дни.
Агентство не раскрывает имени и должности сотрудницы. Связаться с ней журналистам не удалось. В Nvidia от комментариев отказались.
Личная жизнь женатого 63-летнего экс-гендиректора оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как The New York Times опубликовала информацию о романе господина Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Вскоре стало известно и о романе Дженсена Хуанга с вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.
Информация о тесных отношениях бизнесмена с Элис Хуанг стала поводом вызвать предпринимателя в Конгресс для дачи показаний — предпринимательница якобы передавала китайской разведке информацию о последних разработках Nvidia в области полупроводников. Вскоре совет директоров его компании объявил о начале внутреннего расследования, а позже, 12 ноября, бизнесмен подал в отставку.
Временно исполняющей обязанности генерального директора совет директоров Nvidia назначил финансового директора Колетт Кресс. Компания начала поиск преемника на пост гендиректора.