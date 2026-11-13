СМИ узнали про третью любовницу экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга

Личная жизнь женатого 63-летнего экс-гендиректора оказалась в центре внимания мировых СМИ после того, как The New York Times опубликовала информацию о романе господина Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Вскоре стало известно и о романе Дженсена Хуанга с вице-президентом Nvidia по направлению здравоохранения Кимберли Пауэлл.