Полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу

В доме оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу провели обыски, был выдан ордер на его задержание. Господина Имамоглу, подозреваемого в коррупции, доставили в здание суда в сопровождении полиции, передает CNN Turk.

По данным телеканала, были выданы ордера на задержание более 100 человек, в том числе советника мэра Стамбула по связям с прессой Мурата Онгуна. Газета Sabah пишет, что также ожидается арест нескольких журналистов и бизнесменов, а ордер связан с тендерами Стамбульской медиакомпании Medya A.S. У нее были запрошены документы по 21 компании, выигравшей тендеры, а также изъяты компьютеры.

Мэр Стамбула подтвердил, что у него прошли обыски. По его словам, полиция «пытается узурпировать волю нации» и использовать силы безопасности «в качестве инструментов для этого зла». «Мы столкнулись с великой тиранией. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся»,— приводит CNN Turk его комментарий.

Экрем Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с марта 2019 года. Два дня назад, 17 марта, Стамбульский университет решил аннулировать диплом господина Имамоглу после запроса Генпрокуратуры Турции. Это препятствует его выдвижению на пост президента (согласно конституции Турции, выдвигаться на должность могут только граждане с высшим образованием). Мэр Стамбула был единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии. Его также называли главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения на пост.