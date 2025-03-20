Стамбул вступился за своего мэра

После задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу этот крупнейший город Турции и ее столицу Анкару охватили массовые протесты. Несмотря на введенный властями Стамбула четырехдневный запрет на демонстрации, десятки тысяч людей вышли на улицы поддержать самого известного оппозиционного политика страны и потенциального соперника Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Его соратники по Республиканской народной партии пообещали и дальше собирать невиданные по масштабам акции протеста. В Европе действия Анкары раскритиковали, в Москве же их сочли суверенным делом Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники манифестации в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Khalil Hamra / AP Участники манифестации в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Khalil Hamra / AP

Массовые протесты охватили Стамбул уже в среду вечером, 19 марта. Несмотря на введение запрета на демонстрации вплоть до 23 марта, десятки тысяч людей вышли на улицы города в знак протеста против взятия под стражу мэра города Экрема Имамоглу.

Господин Имамоглу был арестован 19 марта сразу по нескольким обвинениям — его подозревают в коррупции и терроризме из-за якобы имеющей место связи с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции признана террористической и запрещена.

Главная акция в поддержку опального градоначальника прошла возле здания муниципалитета. «Справедливо ли так с ним обращаться, когда его единственное преступление — быть будущим президентом?» — риторически поинтересовался у собравшихся сторонников Экрема Имамоглу председатель Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель. Здесь же с речью выступила и жена мэра Дилек Имамоглу.

Тем временем порядка ста человек маршем пришли к управлению полиции, в котором находился господин Имамоглу, а еще тысячи студентов устроили марш к зданию Стамбульского университета, который за несколько часов до задержания мэра объявил о решении аннулировать его диплом (без подтвержденного высшего образования политик по закону не имеет права участвовать в президентских выборах). Здесь протесты переросли в столкновения с полицией.

В итоге стражи порядка в Стамбуле перекрыли несколько автомагистралей и закрыли на вход несколько станций метро. Демонстрации в поддержку господина Имамоглу прошли и в турецкой столице Анкаре.

Отметим, что задержание мэра Стамбула произошло за несколько дней до съезда РНП, в ходе которого политика собирались избрать кандидатом в президенты на выборах 2028 года. Причем имеется вероятность, что выборы пройдут досрочно.

Тем временем уже 20 марта состоялся первый допрос Экрема Имамоглу и еще 86 из более чем 100 человек, проходящих по двум уголовным делам. Ожидается, что допросы продлятся в течение нескольких дней. Наиболее вероятно, что в ближайшее время господин Имамоглу лишится должности мэра и Министерство внутренних дел передаст город во временное управление.

Пока же ясно одно: процесс над господином Имамоглу продлится довольно долго, и даже если политику удастся доказать свою невиновность, его дальнейшая карьера и участие в выборах президента находятся под вопросом.

Ведь многое будет упираться еще и в то, удастся ли ему опротестовать аннуляцию своего диплома или же найти другой способ подтвердить наличие у него высшего образования.

Пока что члены РНП решили сплотиться вокруг своего соратника. Так, другой видный оппозиционер, мэр Анкары Мансур Яваш, прибыл в Стамбул утром 20 марта. Он уже успел провести встречу с госпожой Имамоглу, после чего заявил журналистам о намерении вместе с председателем партии присоединиться к акциям протеста вечером.

Нынешние события поставили под вопрос целесообразность проведения съезда РНП, намечавшегося на ближайшее воскресенье. Отмена праймериз, на которых мэр Стамбула был единственным кандидатом, или его замена на не менее популярного мэра Анкары станут сигналом о том, что у руководства партии есть сомнения в отношении дальнейшей судьбы господина Имамоглу. И это в любом случае может ударить по позициям партии в целом.

Впрочем, свои риски есть и для правящей Партии справедливости и развития господина Эрдогана. Задержание главного оппонента действующего лидера Турции стало предметом критики не только в стране, но и за рубежом.

Действия турецкого президента уже осудил ряд западных политиков, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. «Задержание ведущего оппозиционного политика является бременем для демократии в Турции, но совершенно определенно и бременем для отношений между Европой и Турцией»,— отметил, в частности, немецкий канцлер Олаф Шольц.

Между тем в Кремле отметили, что события в Турции в Москве считают суверенным делом Анкары. «Это суверенное дело Турции. Мы всегда говорили, что очень не любим, когда нам говорят, как жить. И мы никогда не вмешиваемся в чужие внутренние дела»,— подчеркнул в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вероника Вишнякова