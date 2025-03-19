Футболист, бизнесмен, оппозиционер: чем известен арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу

19 марта задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который считается ключевым соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Власти Турции ограничили доступ к нескольким социальным сетям, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Подробности биографии оппозиционного политика — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, 2022 год

Фото: Umit Bektas / Reuters Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, 2022 год

Фото: Umit Bektas / Reuters

Экрем Имамоглу родился 4 июня 1970 года в Трабзоне. В детстве мечтал стать футболистом, играл за школьную команду. Некоторое время работал в спортивном клубе «Трабзонспор». В 1987 году вместе с семьей переехал в Стамбул, где в 1994-м окончил факультет делового администрирования Стамбульского университета. В 1992 году начал карьеру в семейной строительной компании, впоследствии возглавил совет директоров.

В начале 2000-х вступил в левоцентристскую Народно-республиканскую партию. В 2009 году возглавил ее ячейку, в 2014-м выиграл выборы и стал мэром стамбульского пригорода Бейликдюзю. Активно занимался развитием инфраструктуры, строительством нового жилья и дорог. В конце 2018 года выдвинут кандидатом в мэры Стамбула.

В ходе предвыборной кампании обещал сделать Стамбул образцом городской демократии и объединить всех жителей города независимо от национальности и политических взглядов. Активно использовал социальные сети для своего продвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экрем Имамоглу с женой Дилек и своим сторонниками, 2024 год

Фото: Murad Sezer / Reuters Экрем Имамоглу с женой Дилек и своим сторонниками, 2024 год

Фото: Murad Sezer / Reuters

31 марта 2019 года в ходе выборов обошел бывшего премьер-министра страны Бинали Йылдырыма на 0,2% голосов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал аннулировать результаты выборов, заявив о системных нарушениях. После ряда пересчетов, ЦИК все же признал господина Имамоглу мэром.

Проработал на посту 19 дней. За это время раскрыл факты расточительства городского бюджета, заявив, что 60% из него достаются 28 частным малопрозрачным компаниям, многие из которых управляются сторонниками президента.

В мае ЦИК аннулировал результаты выборов и назначил новые на 23 июня, по итогам которых Экрем Имамоглу вновь одержал победу, обойдя Бинали Йылдырыма уже на 9,2% голосов. После победы назвал «идиотами» тех, кто отменил результаты первых выборов, за что был обвинен в оскорблении членов турецкого Центризбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экрем Имамоглу на предвыборном митинге, 2019 год

Фото: Emrah Gurel / AP Экрем Имамоглу на предвыборном митинге, 2019 год

Фото: Emrah Gurel / AP

Известен ярой критикой запущенного Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2021 году проекта строительства водного канала Стамбул, который должен соединить Черное и Мраморное моря. По словам политика, канал уничтожит водные ресурсы Стамбула и сделает всю провинцию непригодной для жизни.

Регулярно посещал международные мероприятия, в частности участвовал в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (2019), конференции ООН по климату в (2021), Мюнхенской конференции по безопасности (2022).

В декабре 2022 года, за полгода до президентских и парламентских выборов, господина Имамоглу приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы, а также запрету политической деятельности по обвинению в оскорблении представителей власти. За вердиктом суда в Стамбуле последовал масштабный митинг с участием всех ключевых оппозиционных сил страны. Эксперты тогда заявляли, что приговор дал оппозиционеру немало дополнительных очков в качестве вероятного соперника действующего президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники Экрема Имамоглу у городского управления полиции в Стамбуле после задержания политика, 2025

Фото: Tolga Uluturk / Reuters Сторонники Экрема Имамоглу у городского управления полиции в Стамбуле после задержания политика, 2025

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Приговор был обжалован, находится на рассмотрении в апелляционном суде. С начала 2025 года в отношении господина Имамоглу было начато еще несколько расследований. В марте Стамбульский университет по запросу прокуратуры аннулировал диплом политика, что препятствует его выдвижению на пост президента Турции (выборы запланированы на 2028 год).

Женат, три ребенка. Практикующий мусульманин. Владеет английским и курдским языками.

Андрей Егупец