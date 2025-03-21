Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Господин Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать ситуацию и отвести внимание от их внутренних проблем.

Он считает, что проблемы Народно-республиканской партии (НРП) — это «не проблемы страны или народа, а проблемы горстки амбициозных людей». По его словам, большую часть информации по делу господина Имамоглу в судебные органы передали сами члены НРП.

«Попытки оппозиции представить свои внутренние конфликты или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия. Она пытается политизировать вопрос»,— заявил президент Турции (цитата по ТАСС).

Он уверяет, что большинство руководителей НРП «проливают крокодиловы слезы, но за закрытыми дверями не могут устоять на месте от радости» из-за случившегося. Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что оппозиция выбрала «путь обмана нации».

Мэра Стамбула задержали 19 марта. Экрема Имамоглу обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами. Он был единственным кандидатом на праймериз от НРП, его называли главным противником президента Турции в случае его повторного выдвижения на пост. На этом фоне в стране ограничили доступ к соцсетям, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Как объяснил «Ъ» источник, близкий к администрации турецкого главы государства, цель властей — вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития. В Турции проходят массовые протесты.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул вступился за своего мэра».