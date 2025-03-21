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Коммерсантъ FM
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Эрдоган обвинил оппозицию в политизации задержания мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Господин Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать ситуацию и отвести внимание от их внутренних проблем.

Он считает, что проблемы Народно-республиканской партии (НРП) — это «не проблемы страны или народа, а проблемы горстки амбициозных людей». По его словам, большую часть информации по делу господина Имамоглу в судебные органы передали сами члены НРП.

«Попытки оппозиции представить свои внутренние конфликты или проблемы с законом как самую важную проблему страны являются верхом лицемерия. Она пытается политизировать вопрос»,— заявил президент Турции (цитата по ТАСС).

Он уверяет, что большинство руководителей НРП «проливают крокодиловы слезы, но за закрытыми дверями не могут устоять на месте от радости» из-за случившегося. Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что оппозиция выбрала «путь обмана нации».

Чем известен арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу

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Мэра Стамбула задержали 19 марта. Экрема Имамоглу обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами. Он был единственным кандидатом на праймериз от НРП, его называли главным противником президента Турции в случае его повторного выдвижения на пост. На этом фоне в стране ограничили доступ к соцсетям, а турецкая лира рухнула до исторического минимума. Как объяснил «Ъ» источник, близкий к администрации турецкого главы государства, цель властей — вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития. В Турции проходят массовые протесты.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул вступился за своего мэра».

Фотогалерея

Протесты в Стамбуле

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Протестующие у здания мэрии Стамбула

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Фото: Emrah Gurel / AP

Протестующие у здания мэрии

Протестующие у здания мэрии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Фото: Umit Bektas / Reuters

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Фото: Emrah Gurel / AP

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Фото: Emrah Gurel / AP

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Фото: Francisco Seco / AP

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Фото: Emrah Gurel / AP

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Khalil Hamra / AP

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Фото: Emrah Gurel / AP

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сторонники Экрема Имамоглу

Сторонники Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Студенты на акции протеста

Студенты на акции протеста

Фото: Umit Bektas / Reuters

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Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Сторонники Экрема Имамоглу собираются у здания мэрии Стамбула

Фото: Francisco Seco / AP

Полиция перекрыла дороги, ведущие к отделу полиции, куда доставили задержанного мэра

Фото: Emrah Gurel / AP

Протестующие у здания мэрии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Женщина держит плакат с изображением задержанного мэра Экрема Имамоглу на фоне полицейского оцепления

Фото: Umit Bektas / Reuters

Акция протеста возле Стамбульского университета на площади Беязыт

Фото: Emrah Gurel / AP

Сторонники Экрема Имамоглу с флагами Турции

Фото: Emrah Gurel / AP

Мужчина несет баннер с изображением задержанного мэра

Фото: Francisco Seco / AP

Акция протеста у здания мэрии Стамбула

Фото: Emrah Gurel / AP

Лидер Республиканской народной партии Турции Озгюр Озел (в центре) выступает с речью перед митингующими

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Жена мэра Стамбула Дилек Имамоглу (в центре) и их сын Селим Имамоглу (справа) на акции протеста у здания столичного муниципалитета

Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Протестующие c транспарантами Конфедерации революционных профсоюзов Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Акция протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Оцепление полиции у главного участка в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующие у здания мэрии Стамбула

Фото: Khalil Hamra / AP

Сотрудники полиции в районе Бешикташ

Фото: Emrah Gurel / AP

Столкновение полицейских и студентов одного из университетов Стамбула

Фото: Umit Bektas / Reuters

Сторонники Экрема Имамоглу

Фото: Umit Bektas / Reuters

Студенты на акции протеста

Фото: Umit Bektas / Reuters

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