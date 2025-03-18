Как и за что преследовали комиков
18 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании стендап-комика Артемия Останина по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом стало выступление в Москве, в ходе которого он негативно высказался в адрес участников СВО. Какие обвинения ранее предъявлялись комикам — в справке «Ъ».
Комик Артемий Останин
Фото: @skmoscowgsu
В августе 2021 года Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток белорусского стендапера Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Поводом стала шутка о сложностях с поиском жилья из-за его национальности. Тогда же МВД пожизненно лишило артиста права приезжать в РФ.
Комик Идрак Мирзализаде (справа)
Фото: Пресс-служба Таганского суда
В 2021 году власти Белоруссии запретили комику Вячеславу Комиссаренко выступать в стране после высказываний об акциях протеста в 2020-м и шуток про президента. После этого он переехал в РФ, где жил до 2022 года. В декабре 2024-го суд в Минске заочно приговорил артиста к шести годам тюрьмы по делу о клевете в адрес президента.
Комик Вячеслав Комиссаренко
Фото: @slavakomissarenko
В сентябре 2022 года представители общественного движения «Гражданский комитет России» потребовали от СКР привлечь артиста Александра Гудкова к уголовной ответственности за пародию на песню «Я русский» Ярослава Дронова (Shaman). Летом 2024-го депутат Александр Хинштейн заявил, что комик финансировал ВСУ, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. Тогда же в нескольких городах РФ были отменены шоу артиста. Сам Александр Гудков называл обвинения клеветой.
Комик Александр Гудков
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В январе 2023 года артист и музыкант Семен Слепаков (признан иноагентом) записал песню «Колыбельная», в которой раскритиковал СВО. Фонд защиты национального исторического наследия обратился к СКР с просьбой проверить его деятельность на предмет дискредитации армии. В апреле 2023-го внесен Минюстом в реестр иноагентов. По версии ведомства, комик получал поддержку от иностранных источников и негативно высказывался в отношении россиян.
Комик и музыкант Семен Слепаков (признан иноагентом)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В апреле 2023 года комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян на выступлении в Берлине высмеяли обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку их действиям. В декабре 2024-го стало известно о блокировке ФНС счетов Долгополова.
Комик Александр Долгополов
Фото: vk.com / sankldive
В марте 2023 года общественное движение «Ветераны России» и воронежское отделение ЛДПР попросили Генпрокуратуру и СКР привлечь к ответственности стендапера Руслана Белого (признан Минюстом иноагентом) за дискредитацию армии и публичные призывы к экстремизму. В сентябре того же года Минюст признал его иноагентом. В апреле 2024-го комик был оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП).
Стендапер Руслан Белый (признан иноагентом)
Фото: @ruslan_belyy_
В июне 2024 года Минюст внес комика Данилу Поперечного в реестр иноагентов. По данным министерства, артист выступал против боевых действий на Украине, участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах и распространял сведения, направленные на формирование негативного образа России. В ноябре того же года стендапера оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).
Комик Данила Поперечный (признан иноагентом)
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В сентябре 2024 года суд в Нижнем Новгороде арестовал стендап-комика Дмитрия Гаврилова на 13 суток по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Причиной стала запись концерта в Тбилиси годичной давности, на котором артист шутил про россиян. За ту же запись в октябре 2024-го суд обязал его выплатить штраф 30 тыс. руб. за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП).
Комик Дмитрий Гаврилов
Фото: Gavrilovdima.ru
В ноябре 2024 года Минюст объявил иноагентом стендапера Дениса Алесина (псевдоним Чужой). По данным ведомства, он выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.
Комик Денис Алесин (признан иноагентом)
Фото: @fe_city_boy