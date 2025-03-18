Как и за что преследовали комиков

18 марта Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании стендап-комика Артемия Останина по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом стало выступление в Москве, в ходе которого он негативно высказался в адрес участников СВО. Какие обвинения ранее предъявлялись комикам — в справке «Ъ».

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Фото: @skmoscowgsu Комик Артемий Останин

Фото: @skmoscowgsu

В августе 2021 года Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток белорусского стендапера Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Поводом стала шутка о сложностях с поиском жилья из-за его национальности. Тогда же МВД пожизненно лишило артиста права приезжать в РФ.

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Фото: Пресс-служба Таганского суда Комик Идрак Мирзализаде (справа)

Фото: Пресс-служба Таганского суда

В 2021 году власти Белоруссии запретили комику Вячеславу Комиссаренко выступать в стране после высказываний об акциях протеста в 2020-м и шуток про президента. После этого он переехал в РФ, где жил до 2022 года. В декабре 2024-го суд в Минске заочно приговорил артиста к шести годам тюрьмы по делу о клевете в адрес президента.

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Фото: @slavakomissarenko Комик Вячеслав Комиссаренко

Фото: @slavakomissarenko

В сентябре 2022 года представители общественного движения «Гражданский комитет России» потребовали от СКР привлечь артиста Александра Гудкова к уголовной ответственности за пародию на песню «Я русский» Ярослава Дронова (Shaman). Летом 2024-го депутат Александр Хинштейн заявил, что комик финансировал ВСУ, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. Тогда же в нескольких городах РФ были отменены шоу артиста. Сам Александр Гудков называл обвинения клеветой.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Комик Александр Гудков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В январе 2023 года артист и музыкант Семен Слепаков (признан иноагентом) записал песню «Колыбельная», в которой раскритиковал СВО. Фонд защиты национального исторического наследия обратился к СКР с просьбой проверить его деятельность на предмет дискредитации армии. В апреле 2023-го внесен Минюстом в реестр иноагентов. По версии ведомства, комик получал поддержку от иностранных источников и негативно высказывался в отношении россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик и музыкант Семен Слепаков (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Комик и музыкант Семен Слепаков (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В апреле 2023 года комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян на выступлении в Берлине высмеяли обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку их действиям. В декабре 2024-го стало известно о блокировке ФНС счетов Долгополова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик Александр Долгополов

Фото: vk.com / sankldive Комик Александр Долгополов

Фото: vk.com / sankldive

В марте 2023 года общественное движение «Ветераны России» и воронежское отделение ЛДПР попросили Генпрокуратуру и СКР привлечь к ответственности стендапера Руслана Белого (признан Минюстом иноагентом) за дискредитацию армии и публичные призывы к экстремизму. В сентябре того же года Минюст признал его иноагентом. В апреле 2024-го комик был оштрафован на 30 тыс. руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стендапер Руслан Белый (признан иноагентом)

Фото: @ruslan_belyy_ Стендапер Руслан Белый (признан иноагентом)

Фото: @ruslan_belyy_

В июне 2024 года Минюст внес комика Данилу Поперечного в реестр иноагентов. По данным министерства, артист выступал против боевых действий на Украине, участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах и распространял сведения, направленные на формирование негативного образа России. В ноябре того же года стендапера оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик Данила Поперечный (признан иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Комик Данила Поперечный (признан иноагентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года суд в Нижнем Новгороде арестовал стендап-комика Дмитрия Гаврилова на 13 суток по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Причиной стала запись концерта в Тбилиси годичной давности, на котором артист шутил про россиян. За ту же запись в октябре 2024-го суд обязал его выплатить штраф 30 тыс. руб. за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик Дмитрий Гаврилов

Фото: Gavrilovdima.ru Комик Дмитрий Гаврилов

Фото: Gavrilovdima.ru

В ноябре 2024 года Минюст объявил иноагентом стендапера Дениса Алесина (псевдоним Чужой). По данным ведомства, он выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комик Денис Алесин (признан иноагентом)

Фото: @fe_city_boy Комик Денис Алесин (признан иноагентом)

Фото: @fe_city_boy

Милена Двойченкова