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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентом медиапроект «Говорит НеМосква»

Министерство юстиции 8 ноября объявило иностранными агентами медиапроект «Говорит НеМосква», журналиста Дмитрия Трещанина, чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, стендап-комика Дениса Алесина, который выступает под псевдонимом Денис Чужой.

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Тумсо Абдурахманов (признан иностранным агентом)

Тумсо Абдурахманов (признан иностранным агентом)

Фото: @tumsu_abdurakhmanov / instagram.com / tumsu_abdurakhmanov

Дмитрий Трещанин (признан иностранным агентом)

Дмитрий Трещанин (признан иностранным агентом)

Фото: @dm_e

Денис Алесин (псевдоним Денис Чужой; признан иностранным агентом)

Денис Алесин (псевдоним Денис Чужой; признан иностранным агентом)

Фото: @fe_city_boy

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Тумсо Абдурахманов (признан иностранным агентом)

Фото: @tumsu_abdurakhmanov / instagram.com / tumsu_abdurakhmanov

Дмитрий Трещанин (признан иностранным агентом)

Фото: @dm_e

Денис Алесин (псевдоним Денис Чужой; признан иностранным агентом)

Фото: @fe_city_boy

В сообщении ведомства говорится, что Тумсо Абдурахманов распространял фейки о деятельности правительства, выступал против спецоперации и занимался формированием негативного образа российской армии. Он также принимал участие в создании распространении материалов иностранных агентов и работал респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом. Тумсо Абдурахманов — сторонник независимости Ичкерии, также он выступает с критикой руководства Чеченской Республики. Сейчас на Youtube-канал блогера подписано более 500 тыс. человек.

Денис Алесин внесен в реестр за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также работал с иностранной организацией, деятельность которых признана нежелательной. Он выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Денис Алесин начал свою карьеру стендам-комика с 2016 года. Также он является автором серий юмористических роликов «Класс народа», «Неуверенная Россия» и «Плохие книги» на YouTube.

Дмитрия Трещанина объявили иноагентом за высказывания против спецоперации и распространении фейков о деятельности правительства России. Также журналист занимался созданием и распространением материалов иноагентов. Дмитрий Трещанин работает публицистом и редактором в онлайн-издании «Медиазона».

Проект «Говорит НеМосква» обвинили в распространении недостоверной информации о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике. Проект распространял материалы иностранных агентов, а также выступал против СВО. Медиапроект начал работу в ноябре 2022 года, на его Telegram-канал подписано более 45 тыс. человек.

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