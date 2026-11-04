Reuters: в Google расширили программу добровольных увольнений сотрудников
Материнская компания Google — Alphabet — расширила программы добровольного увольнения сотрудников с выплатой выходного пособия на несколько стран, сообщает Reuters.
По информации агентства, в июне компания начала предлагать добровольные увольнения части сотрудников в Канаде, Франции, Германии, Японии и Швейцарии. В Google решение назвали шагом для поддержки ключевых приоритетных направлений.
Как уточняет Reuters, компания стремится сдержать рост расходов при масштабных инвестициях в сферу искусственного интеллекта (ИИ). Программы добровольного ухода не затрагивают приоритетные подразделения компании — Google Cloud и ИИ-лабораторию DeepMind.
Аналогичные пакеты выплат при увольнении уже предлагали персоналу в США и Великобритании. Как минимум в одном случае за ними следовала волна принудительных сокращений, отмечает Reuters.