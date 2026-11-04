Банки крови во Франции подверглись кибератаке

Как заявила пресс-секретарь EFS Шарли Дюбуа, инцидент не повлиял на запасы крови. Благодаря круглосуточному дежурству персонала и сработавшим сигналам тревоги сотрудники успели перенести кровь в альтернативные холодильники, не подключенные к сети. К 4 ноября удаленный доступ к пострадавшим установкам отключили.