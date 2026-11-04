Банки крови во Франции подверглись кибератаке
Холодильные установки в трех региональных банках крови во Франции подверглись кибератаке в ночь с 1 на 2 ноября, сообщает Reuters. Конкретные регионы не называются. Это произошло одновременно с хакерскими атакам на супермаркеты по всей Европе.
«Несколько региональных объектов Французской службы крови (EFS) пострадали от инцидента в сфере кибербезопасности, который затронул определенные системы контроля и мониторинга холодильных камер»,— указано в заявлении министерства здравоохранения страны.
Как заявила пресс-секретарь EFS Шарли Дюбуа, инцидент не повлиял на запасы крови. Благодаря круглосуточному дежурству персонала и сработавшим сигналам тревоги сотрудники успели перенести кровь в альтернативные холодильники, не подключенные к сети. К 4 ноября удаленный доступ к пострадавшим установкам отключили.
Атака на EFS произошла параллельно с нарушением работы холодильников в супермаркетах как минимум в 11 европейских странах. В ночь на 2 ноября в супермаркетах Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии был зафиксирован резкий рост температуры в холодильниках и морозильниках. По информации Politico, за кибератаками на супермаркеты может стоять Россия.