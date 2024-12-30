Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам лишения свободы

Минский городской суд признал стендап-комика Славу Комиссаренко виновным в клевете и публичном оскорблении президента Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни. Слава Комиссаренко заочно приговорен к шести годам в исправительной колонии общего режима, сообщает БЕЛТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слава Комиссаренко

Фото: @slavakomissarenko Слава Комиссаренко

Фото: @slavakomissarenko

Дело в отношении Славы Комиссаренко рассматривалось в порядке специального производства с середины августа. Заочный судебный процесс начался 24 декабря. Тогда же ему были предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Белоруссии.

Славе Комиссаренко 39 лет. С 2021 года ему запретили выступать с концертами на территории Белоруссии, после чего он уехал в Россию, затем на Украину, а позднее — в Польшу. В своих выступлениях Слава Комиссаренко, в частности, затрагивал политическую ситуацию в Белоруссии и деятельность Александра Лукашенко.