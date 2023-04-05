СК проверит комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, разыгравших сцену вручения бюста военкору Татарскому

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна. Об этом 5 апреля рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации СКР, во время выступления на сцене в Берлине комики обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова отправила запрос в СК с просьбой проверить выступление. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также пообещала обратиться в Генпрокуратуру.

«Я бы посмотрела, что бы с ними стало, если бы они в США такой стендап сняли про 9/11. Считаю, что все общество должно возмутиться подобными действиями в знак солидарности с родными пострадавших и заставить «комиков» извиниться»,— заявила она.

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