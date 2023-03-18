Генпрокуратуру и СК попросили привлечь комика Руслана Белого к ответственности за высказывания против военной операции

Общественное движение «Ветераны России» направило обращения в Генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь комика Руслана Белого за дискредитацию армии и «публичные призывы к экстремизму». Об этом общественники сообщили телеканалу RT. Кроме того, в СК по Воронежской области с просьбой проверить на экстремизм видеозапись выступления комика обратилось региональное отделение ЛДПР. Копия обращения есть у «Ъ-Черноземье».

Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео с выступления Руслана Белого, в ходе которого комик заявил, что не поддерживает спецоперацию, а «между глаголами “нападать” и защищать» выбирает «защищать». На видеозаписи он также сообщил, что его отец родом из Украины. Также, по словам комика, в Одессе живет его друг Олег, который служит в территориальной обороне. «Если на мою страну нападут, я, конечно же, пойду ее защищать — это тоже будет не самый легкий выбор, но я пойду ее защищать. Но я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека»,— сказал также господин Белый.

Координатор воронежского реготделения ЛДПР Павел Большов в обращении в региональный СК заявил, что комик «в свойственной ему саркастической манере осудил проведение специальной военной операции на Украине». «Особого цинизма высказываниям прибавляет наличие у Белого Руслана Викторовича воинского звания капитана и медали “За отличие в военной службе” третьей степени»,— следует из обращения господина Большова.

Эрдни Кагалтынов