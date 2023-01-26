Против комика Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации армии РФ

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении комедийного актера и продюсера Семена Слепакова проверку из-за его песни о смерти российского солдата. Члены фонда считают, что господин Слепаков дискредитировал вооруженные силы России.

Как передает ТАСС заявление директора фонда Александра Карабанова, артиста хотят проверить по ст. 280.3 УК РФ («Публичная дискредитация ВС РФ»).

Ранее Фонд защиты национального исторического наследия обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой объявить комика иноагентом.

25 января член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») призвал лишить господина Слепакова российского гражданства.

По его словам, артист написал «колыбельную», в которой мать поет сыну про его братьев, старший из которых погиб в спецоперации.

По данным СМИ, в настоящий момент Семен Слепаков живет в Израиле.

Дарья Эрозбек