Стендап-комик Артемий Останин извинился за шутку про ветеранов СВО

Стендап-комик Артемий Останин, которого Следственный комитет России (СКР) задержал сегодня, 18 марта, по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, вышел с допроса, сообщил телеканал РЕН ТВ. Столичное управление СКР также опубликовало видео допроса задержанного, в ходе которого он принес извинения за свой поступок.

«У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием и тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние, человеческие извинения»,— сказал комик.

Как сообщалось ранее, господина Останина задержали при попытке уехать из России. Поводом для возбуждения дела против него стало выступление в Москве, в ходе которого он негативно высказался в адрес участников СВО, получивших увечья и утративших трудоспособность. Канал «Осторожно, новости» сообщал, что за возбуждение уголовного дела выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Никита Черненко