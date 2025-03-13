Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 марта

09:58. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет — губернатор Александр Гусев.

09:56. В Судже и расположенных рядом с ней селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести, сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов «РИА Новостям».

09:42. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб.

09:24. Губернатор Белгородской области в утреннем обращении в соцсетях рассказал о работе мобильного стоматологического комплекса. За все время своей работы он оказал помощь более 3 тыс. бойцов из Белгородской области. Военнослужащие получили лечение в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Сейчас медики помогают военнослужащим в Курской области по просьбе Минобороны РФ.

09:10. Курская область: ракетная опасность — оперштаб.

09:02. C 20:00 мск 12 марта до 06.36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов: 30 БпЛА — над территорией Брянской области, 25 БпЛА — над территорией Калужской области, шесть БпЛА над территорией Курской области, шесть БпЛА — над территорией Воронежской области, пять БпЛА — над территорией Ростовской области, пять БпЛА — над территорией Белгородской области.

08:30. 13 марта Тамбовская область подверглась атаке ВСУ. Утром украинские БПЛА упали на территории Моршанского муниципального округа вне населенных пунктов. В результате была частично повреждена инфраструктура одного из предприятий. Информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

06:23. Курская область: опасность атаки БПЛА — оперштаб.

01:39. Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности — оперштаб.

01:36. Курская область: ракетная опасность — оперштаб.

01:28. Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности — оперштаб.

01:13. Курская область: ракетная опасность — оперштаб.

01:03. 12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, сообщили в Кремле. Глава государства впервые приехал в регион после вторжения в него ВСУ в августе 2024-го. Также президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, из которого следует, что 86% захваченной ВСУ территории Курской области освобождено

00:03. Силами военных и волонтеров из курской Суджи эвакуировали 68 мирных жителей. 16 из них забрали родственники, 52 находятся в ПВР региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

00:01. Инфраструктурный объект в южном районе Воронежской области, загоревшийся в результате вечерней атаки БПЛА, потушен. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.