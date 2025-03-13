Около 100 пропавших без вести человек найдены в курской Судже

В Судже и расположенных рядом с ней селах Курской области нашли более 100 человек из списков пропавших без вести, сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов «РИА Новостям». Это стало известно после того, как Минобороны объявило о захвате российскими войсками пяти населенных пунктов в регионе.

Юрий Мезинов отметил, что большинство найденных людей (более 90%) были ранее внесены в списки пропавших без вести. «Семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все больше полугода ничего не знать, не видеть»,— сказал господин Мезинов агентству.

В начале января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала документ с данными о разыскиваемых жителях Курской области. В конце февраля на сайте облправительства появился реестр пропавших без вести. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в систему внесено чуть более 1,9 тыс. таких случаев. Российский Красный Крест за этот период получил свыше 7 тыс. обращений о пропавших.

Суджа была под контролем ВСУ с августа 2024-го. 12 марта в интернете появились кадры, на которых российские военные беспрепятственного перемещаются по центральной площади города и водружают флаг возле райадминистрации. Официально об этом пока не объявлялось, но Минобороны сообщало о стремительном продвижении российских частей в Курской области. К вечеру 12 марта Александр Хинштейн рассказал, что из курской Суджи эвакуировали 68 мирных жителей.

Ближе к ночи Кремль обнародовал информацию о том, что 12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Глава государства впервые приехал в регион после вторжения в него ВСУ в августе 2024 года. Также президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, из которого следует, что 86% захваченной ВСУ территории Курской области освобождено.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Пункты назначения».

Мария Старикова