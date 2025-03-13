Силами военных и волонтеров из курской Суджи эвакуировали 68 мирных жителей. 16 из них забрали родственники, 52 находятся в ПВР региона. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эвакуация мирных жителей из ранее занятой ВСУ Суджи

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Эвакуация мирных жителей из ранее занятой ВСУ Суджи

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Эвакуированных осмотрели врачи скорой помощи и центра медицины катастроф. Они предварительно установили, что курянам не требуется экстренная госпитализация. Тем не менее всех размещенных в ПВР повторно осмотрят врачи райбольниц.

На местах работают сотрудники МЧС, минздрава, комитета региональной безопасности, полицейские.

12 марта стало известно, что российские десантники подняли свой флаг у здания администрации в Судже. Официально о получении контроля над райцентром не заявлялось. По словам господина Хинштейна, украинские формирования в Курской области «окружены и изолированы». «Наша армия также перешла госграницу и вошла в Сумскую область. ВС РФ сломали все планы Киева, которые хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и перетянуть сюда российские силы из Донбасса»,— добавил глава региона.

По данным Генштаба, российские войска освободили более 86% территории Курской области, ранее занятой ВСУ. Только за последние пять дней были отбиты 24 населенных пункта. С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 67 тыс. человек, еще 400 взяты в плен.

Алина Морозова