За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 95 боеприпасами, пострадавших нет

За минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области по меньшей мере различными 95 боеприпасами, в том числе с беспилотников, рассказал в ежедневной сводке в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, пострадавших нет, но в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

В Белгородском районе по поселку Дубовое, селу Репное и хутору Церковный ВСУ выпустили четыре боеприпаса, также эти населенные пункты атаковали пятью беспилотниками, четыре из которых сбила система ПВО. В хуторе Церковный полностью уничтожен легковой автомобиль.

В Борисовском районе село Цаповка и хутор Казачье-Рудченское обстреляны тремя снарядами и подверглись атакам четырех БПЛА.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Борки, Вериговка, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка, Новопетровка, Шведуновка, хуторам Леоновка и Нижние Мельницы ВСУ нанесли удары 21 БПЛА, десять из них сбито. В селе Шведуновка оказались поврежденными автомобиль и частный дом, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи, в селе Двулучное — соцобъект и автобус. В селе Казначеевка произошло возгорание сухой травы, которое сразу же потушили. Ночью в селе Борки после атаки беспилотника зафиксированы частичные разрушения в частном доме, повреждены два транспортных средства.

В Волоконовском районе по селу Тишанка в ходе двух обстрелов выпустили три боеприпаса, также село атаковали два дрона. Повредило соцобъект, два частных дома и газовую трубу.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Замостье и Мокрая Орловка выпустили девять боеприпасов в ходе двух обстрелов, два БПЛА сбросили три взрывных устройства.

В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Староселье и Теребрено обстреляли со стороны Украины четыре раза, выпущено 14 боеприпасов. Также эти населенные пункты атаковали пять дронов, один из них сбит. В селе Теребрено повредило автомобиль, в селе Вязовое — линиб электропередачи и частный дом.

Над Прохоровским районом ПВО сбила два БПЛА самолетного типа.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Балки и Марьино выпустили шесть боеприпасов в результате двух обстрелов , также удары нанесли 14 дронов, десять из них были сбиты.

За предыдущие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 56 боеприпасов и 67 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения установили в 12 частных домовладениях и трех автомобилях, рассказывал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова