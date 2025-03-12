В Воронежской области из-за атаки БПЛА загорелся инфраструктурный объект

Инфраструктурный объект в южном районе Воронежской области загорелся в результате вечерней атаки БПЛА. Идет ликвидация возгорания. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Уточняется, что угрозы населению муниципалитета нет. Об эвакуации мирных жителей не сообщается.

По данным главы региона, дежурные средства ПВО уничтожили в двух южных районах несколько БПЛА.

Опасность удара беспилотников сохраняется. Она была объявлена в 21:32.

UPD: по данным губернатора, пожар на объекте инфраструктуры ликвидирован.

Алина Морозова