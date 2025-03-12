Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 марта

11:07. СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту убийства четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области в марте 2025 года. Тела граждан обнаружили в Церкви Воздвижения Креста Господня. Об этом сообщили в ведомстве.

10:56. Военнослужащие группировки войск Росгвардии совместно с подразделениями Минобороны России наносят поражение отступающим боевикам ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Росгвардии.

09:50. По информации американского журнала Forbes, основная часть украинских сил, включая наиболее боеспособные бригады, покинули Курскую область и перемещены на украинскую сторону границы.

09:47. Из Орла в зону СВО отправили 15 т листов ДСП. Посылка предназначена орловским военным, несущим службу на 102-ой военной базе на Запорожском направлении. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

09:14. На участие в воронежском аналоге федеральной программы «Время героев» — «Герои земли Воронежской» — поступило свыше 160 заявок. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

09:09. За ночь в Курской области четыре раза объявлялась ракетная опасность, следует из данных регионального оперштаба.

08:47. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — РСЧС.

07:22. Над Россией за ночь сбили 21 беспилотник, в том числе два над Курской областью. Это следует из данных Минобороны.

07:07. Сотрудники орловского главка МЧС отправили бойцам СВО гуманитарный груз, в состав которого вошли цифровые прицелы ночного видения, портативные рации, квадрокоптеры, элементы экипировки, продукты и автомобиль «Нива-2131». Об этом сообщили в ведомстве.