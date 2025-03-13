Пункты назначения

12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, сообщили в Кремле. Глава государства впервые приехал в регион после вторжения в него ВСУ в августе 2024-го. Также президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, из которого следует, что 86% захваченной ВСУ территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки.

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Информацию о визите Владимира Путина в приграничье Кремль обнародовал поздно вечером 12 марта. Из опубликованных материалов следует, что «более 86%» от территории, которая была занята ВСУ с августа прошлого года, освобождено — это около 1,1 тыс. кв. м. По информации главы Генштаба Валерия Герасимова, за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта. В августе 2024 года тогдашний глава Курской области Алексей Смирнов сообщал о 28 захваченных ВСУ курских населенных пунктах и примерно о 2 тыс. их жителях, о которых властям на тот момент ничего не было известно.

Также Валерий Герасимов сообщил, что на долю курского плацдарма ВСУ пришлось примерно 19% потерь личного состава и 40% потерь техники. В Курской области в плен взяли более 400 военных ВСУ, а их потери составляют около 67 тыс. человек и 7 тыс. ед. техники.

Валерий Герасимов рассказал президенту Владимиру Путину и об операции «Поток», которая заключалась в переброске российских военных в тыл ВСУ через пустую трубу магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород. Операция, в которой, по словам господина Герасимова, принимали участие 600 военных, застала украинцев врасплох. «Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 км и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ»,— отметил Валерий Герасимов.

Днем 12 марта в интернете начали появляться кадры беспрепятственного перемещения российских военных по центральной площади курского райцентра Суджа, ранее находившегося под контролем ВСУ. Журналист ВГТРК Евгениц Поддубный сообщил, что флаги возле администрации города были водружены бойцами 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 2-й отдельной бригады специального назначения. 11 марта американская редакция Forbes со ссылкой на анонимный источник сообщала, что ВФУ удалось покинуть Курскую область, избежав окружения. Вероятно, речь шла об отходе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ из котла, который чуть не образовался после наступления ВС РФ к югу и северо-западу от Суджи.

Украинская группировка в Курской области изолирована и планомерно уничтожается, задача разгромить ВСУ на этом направлении и выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки, заверил Валерий Герасимов президента.

Владимир Путин поручил «подумать о создании зоны безопасности вдоль российско-украинской границы». Он также заявил, что Россия будет относиться к украинским военным, которых взяли в плен в Курской области, как к террористам. Он пояснил, что «люди, которые находятся на территории Курской области», совершают преступления против мирного населения и противодействуют вооруженным силам РФ и правоохранительным органам. «Вот сейчас только что Валерий Васильевич (Герасимов.— «Ъ-Черноземье») упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами РФ»,— подчеркнул Владимир Путин, добавив, что отношение будет гуманным.

Вечером 12 марта также стало известно, что военные и волонтеры эвакуировали из Суджи 68 мирных жителей. 16 из них забрали родственники, 52 находятся в пунктах временного размещения Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам главы региона, украинские формирования в Курской области «окружены и изолированы». «Наша армия перешла государственную границу и вошла в Сумскую область. ВС РФ сломали все планы Киева, которые хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и перетянуть сюда российские силы из Донбасса»,— добавил господин Хинштейн.

Боестолкновения с ВСУ в Курской области начались рано утром 6 августа 2024 года. В области действуют режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

Подробнее о боях в Курской области — в публикации «Ъ» «Суджа возвращается в Россию».

Мария Старикова