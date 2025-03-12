Увеличение поступлений в бюджет Казани, Татарстан в топ-10 регионов по количеству инвесторов

В 2025 году бюджет Казани может пополниться на сумму свыше 655,8 млн руб., а расходы увеличатся более чем на 527,9 млн руб. Рост доходной части ожидается за счет дополнительных межбюджетных трансфертов.

Татарстан занимает восьмое место в топ-10 регионов России по количеству частных инвесторов, открывших брокерские счета на Московской бирже. В Приволжском федеральном округе республика уступает только Башкортостану. По данным на февраль, число таких инвесторов в Татарстане увеличилось на 9,9 тыс. человек и составило около 1,1 млн.

УФАС признало недобросовестным использование компанией «Национальные игрушки» товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр». Материалы дела переданы должностному лицу татарстанского УФАС для решения вопроса о возбуждении административного дела. На заседании действия компании были квалифицированы как нарушение пункта 1 статьи 14.4 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Министерство культуры России выделит 2 млн руб. в качестве субсидии на проведение казанского кинофестиваля «Алтын минбар». Кроме того, Чувашия получит 1,5 млн руб. на организацию Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.

С 2022 года в Татарстане почти 6 тыс. участников специальной военной операции (СВО) и их семей получили юридическую помощь. В июне 2023 года в закон о бесплатной юридической помощи внесли изменения, включив контрактников, мобилизованных и их родственников в число тех, кто имеет право на такую поддержку.

В особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане прибыли 21 рабочий из Мьянмы. Всего планируется привлечь 39 сотрудников из этой страны.

Артём Дергунов