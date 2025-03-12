Использование компанией «Национальные игрушки» товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр» было признано УФАС недобросовестным. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с места событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Национальные игрушки» проиграли дело в УФАС об использовании товарного знака «Шурале»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Национальные игрушки» проиграли дело в УФАС об использовании товарного знака «Шурале»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Материалы дела переданы должностному лицу татарстанского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе заседания действия организации были признаны нарушающими пункты 1 статьи 14.4 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

УФАС также считает, что компания преследовала цель получить личную имущественную выгоду через взыскание компенсации за использование товарных знаков.

«Национальные игрушки» — правообладатель товарных знаков «Шурале», «Су Анасы», «Алтынчеч», «Камыр-Батыр» и «Казанская царица». Компания ранее подала иск в Арбитражный суд против театра кукол «Экият» за использование этих знаков.

В декабре 2024 года депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов направил обращение к прокурору Республики Татарстан Альберту Суяргулову с просьбой проверить законность действий компании.

В начале ноября 2024 года компания также подала иск к ООО «Казанские подарки» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. руб. Арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение обязать компанию уничтожить фигурки духа леса Шурале из татарских сказок, признав их нарушением исключительного права на товарный знак.

Дарья Сайфиева