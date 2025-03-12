Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Национальные игрушки» проиграли дело в УФАС об использовании товарного знака «Шурале»

Использование компанией «Национальные игрушки» товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр» было признано УФАС недобросовестным. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» с места событий.

«Национальные игрушки» проиграли дело в УФАС об использовании товарного знака «Шурале»

«Национальные игрушки» проиграли дело в УФАС об использовании товарного знака «Шурале»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Национальные игрушки» проиграли дело в УФАС об использовании товарного знака «Шурале»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Материалы дела переданы должностному лицу татарстанского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе заседания действия организации были признаны нарушающими пункты 1 статьи 14.4 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

УФАС также считает, что компания преследовала цель получить личную имущественную выгоду через взыскание компенсации за использование товарных знаков.

«Национальные игрушки» — правообладатель товарных знаков «Шурале», «Су Анасы», «Алтынчеч», «Камыр-Батыр» и «Казанская царица». Компания ранее подала иск в Арбитражный суд против театра кукол «Экият» за использование этих знаков.

В декабре 2024 года депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов направил обращение к прокурору Республики Татарстан Альберту Суяргулову с просьбой проверить законность действий компании.

В начале ноября 2024 года компания также подала иск к ООО «Казанские подарки» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. руб. Арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение обязать компанию уничтожить фигурки духа леса Шурале из татарских сказок, признав их нарушением исключительного права на товарный знак.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все