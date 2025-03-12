Минкульт России направит 2 млн рублей на проведение кинофестиваля в Казани

На проведение кинофестиваля «Алтын минбар» в Казани Министерство культуры России выделит субсидию в размере 2 млн руб. Об этом сказано в перечне мероприятий, которые пройдут при поддержке ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минкульт России направит 2 млн руб. на проведение кинофестиваля в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Минкульт России направит 2 млн руб. на проведение кинофестиваля в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Казанский кинофестиваль проходит с 2005 года. В 2024 году его переименовали с «Фестиваля мусульманского кино» на «Алтын минбар», что способствовало увеличению количества заявок на участие в фестивале. В этом году он пройдет в Казани с 6 по 9 сентября.

Минкульт России также выделит 1,5 млн руб. субсидий Чувашии на проведение Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.

Дарья Сайфиева