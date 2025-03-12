Бюджет Казани в 2025 году может получить дополнительные доходы свыше 655,8 млн руб., а расходная часть увеличится более чем на 527,9 млн руб. Проект решения городской думы сейчас находится на стадии антикоррупционной проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем поступлений в бюджет Казани может увеличиться на 655,8 млн рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Объем поступлений в бюджет Казани может увеличиться на 655,8 млн рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Планируется увеличение доходной части бюджета за счет дополнительных межбюджетных трансфертов. Их объем возрастет с 19,12 млрд руб. до почти 19,94 млрд руб., что составит прирост около 819,4 млн руб.

Общий объем доходов городского бюджета увеличится с 50,18 млрд руб. до 50,83 млрд руб. Расходная часть также вырастет — с 50,18 млрд руб. до 50,71 млрд руб.

В результате этих изменений профицит бюджета Казани составит более 127,9 млн руб.

Артём Дергунов