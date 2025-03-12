В Татарстан для работы в ОЭЗ «Алабуга» приехали мигранты из Мьянмы
В особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане приехал 21 рабочий из Мьянмы. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в пресс-службе минтруда республики.
В Татарстан для работы в ОЭЗ «Алабуга» приехали мигранты из Мьянмы
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Всего для работы планируется привлечь 39 человек из этой страны.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане было выявлено более 22 тыс. нарушений миграционного законодательства.
В МВД республики отметили, что рост числа депортированных иностранцев отрицательно сказался на рынке труда региона.