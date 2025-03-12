В особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане приехал 21 рабочий из Мьянмы. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщили в пресс-службе минтруда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстан для работы в ОЭЗ «Алабуга» приехали мигранты из Мьянмы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстан для работы в ОЭЗ «Алабуга» приехали мигранты из Мьянмы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего для работы планируется привлечь 39 человек из этой страны.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане было выявлено более 22 тыс. нарушений миграционного законодательства.

В МВД республики отметили, что рост числа депортированных иностранцев отрицательно сказался на рынке труда региона.

Артём Дергунов