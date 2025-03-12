Почти 6 тыс. участников СВО из Татарстана получили бесплатную юридическую помощь

С 2022 года юридическую помощь в республике получили почти 6 тыс. участников специальной военной операции (СВО) и члены их семей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2023 года в республиканский закон о бесплатной юридической помощи были внесены изменения, которые позволили включить контрактников, мобилизованных и их родственников в категорию граждан, имеющих право на такую помощь.

Чаще всего вопросы, по которым они обращаются за юридической помощью, связаны с получением выплат, предоставлением льгот и социальных гарантий, а также установлением или оспариванием отцовства (материнства) и взысканием алиментов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госюрбюро Татарстана помогли матери погибшего бойца СВО установить факта родства.

Дарья Сайфиева