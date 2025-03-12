Татарстан находится на восьмом месте в топ-10 российских регионов по числу частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже. В Приволжском федеральном округе республика уступает лишь Башкортостану. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занимает 8 место в топ-10 регионов страны по числу частных инвесторов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татарстан занимает 8 место в топ-10 регионов страны по числу частных инвесторов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По состоянию на февраль число таких инвесторов в Татарстане выросло на 9,9 тыс. человек, достигнув около 1,1 млн. Из них 127,3 тыс. являются активными участниками рынка акций и облигаций.

Доля Татарстана в общем числе частных инвесторов России составила 3%. Всего в стране зарегистрировано более 35,9 млн владельцев брокерских счетов.

Что касается индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), их количество в республике достигло 165,7 тыс., что составляет 0,25% от общего числа.

Лидерами по числу частных инвесторов остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Ростовская область.

Артём Дергунов