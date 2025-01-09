У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие

Дональд Трамп, который 20 января заступит на пост президента США, не перестает публично делиться своими видами на Западное полушарие. Судя по его заявлениям, он намерен взять под американский контроль Гренландию, принадлежащую Дании, и Панамский канал. Кроме того, он уже несколько недель повторяет, что 51-м штатом США могла бы стать Канада. И если слова господина Трампа о северной соседке пока выглядят многократно повторенной шуткой, то о контроле над Панамским каналом и Гренландией 47-й глава Белого дома мечтает, похоже, всерьез. Как сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванных советников республиканца, «покупка Гренландии» находится в списке его внешнеполитических приоритетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 7 января Гренландию с «ознакомительным визитом» посетил сын избранного президента США Дональд Трамп-младший (в центре), что было воспринято на острове как тревожный признак

Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters 7 января Гренландию с «ознакомительным визитом» посетил сын избранного президента США Дональд Трамп-младший (в центре), что было воспринято на острове как тревожный признак

Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / Reuters

«Штат Канада»

Судя по активности, которую новоизбранный президент США Дональд Трамп развил за последние недели, во время своего второго срока он намерен сосредоточиться на доминировании США в Западном полушарии и, возможно, даже расширить территорию американского государства, более 70 лет не прираставшего новыми землями. Начал господин Трамп делиться своими геополитическими устремлениями в шутливой форме, назвав Канаду «великим 51-м штатом», а ее премьер-министра Джастина Трюдо (на днях подавшего в отставку) — «губернатором». Правда, затем республиканец начал повторять эту шутку столь часто, что Оттаве стало не до смеха.

Как заявил 8 января министр финансов Канады, по совместительству ответственный за отношения Оттавы и Вашингтона, Доминик Леблан, «шутки кончились». По его мнению, многократно назвав Канаду «51-м штатом», господин Трамп пытается «посеять смятение, взбудоражить людей, создать хаос, зная, что этого никогда не произойдет». Его поддержал министр иммиграции Канады Марк Миллер, заявив, что подобные слова «недостойны президента США». «Это похоже на эпизод из "Южного парка" (популярный мультсериал.— “Ъ”)»,— сказал он.

При этом действительно ли Дональд Трамп хотел бы присоединить Канаду к США, не вполне понятно. Однако известно, что он считает, будто Штаты «субсидируют» соседа на $100 млрд в год, а потому намерен исправить эту «несправедливость», в частности, с помощью высоких пошлин на канадские товары. На днях он заверил, что не станет использовать военную силу для присоединения Канады, но пообещал принять в отношении нее экономические меры. Газета Globe and Mail со ссылкой на источники рассказала: в канадском правительстве рассматривают возможность ввести ответные торговые пошлины на товары из США, если господин Трамп действительно реализует свои угрозы и применит к продукции соседней страны повышенные тарифы.

При этом господин Трамп утверждает, что США не нуждаются в канадских товарах, хотя статистика говорит об обратном. Так, около 60% импортируемой США нефти приходится на Канаду: из одной лишь провинции Альберта в Штаты поступает 4,3 млн баррелей в день, и это более чем пятая часть потребляемой в США нефти. Кроме того, для 36 американских штатов Канада представляет собой основное экспортное направление: каждый день через границу двух государств проходят товары примерно на $2,7 млрд.

Канально-островное мышление

Если Канада хотя бы смогла довольствоваться обещанием Дональда Трампа не применять против нее военную силу, то Панама и Дания, к которым у республиканца также обнаружились территориальные претензии, таких заверений не получили. При этом свои высказывания в отношении этих государств республиканец и не пытается облачить в шутливую форму. В частности, от Панамы господин Трамп хочет получить контроль над одноименным каналом, который в начале XX века был построен США и передан Панаме лишь в 1999 году. По словам избранного главы Белого дома, Вашингтону стратегически важно вернуть контроль над артерией, соединяющей Атлантический и Тихий океаны. В связи с этим он и не может «брать на себя обязательство» воздержаться от применения армии для достижения данной цели. Впрочем, советники республиканца уверяют: военные действия 47-й президент США начинать не собирается, вместо этого он намерен пообещать Панаме обширные американские инвестиции и другие экономические выгоды в обмен на передачу канала под контроль Вашингтона.

Глава МИД Панамы Хавьер Мартинес-Ача 7 января заверил, что суверенитет его страны над артерией «не подлежит обсуждению», а президент государства Хосе Рауль Мулино еще в конце декабря отметил, что «каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь».

Между тем главный фокус внимания Дональда Трампа, судя по всему, сосредоточен на крупнейшем в мире острове — Гренландии, которая около 300 лет принадлежит Дании и обладает широкой автономией в составе европейского королевства.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на одного из соратников господина Трампа, в списке внешнеполитических приоритетов республиканца, составленном после победы на выборах 5 ноября, одним из пунктов значится «покупка Гренландии». О том, что он намерен прибрать остров к рукам, избранный президент за последние недели говорил не реже, чем о «51-м штате Канада». Однако в данном случае он сразу же дал понять, что вовсе не шутит. По его словам, «владение и контроль над Гренландией — абсолютная необходимость» для национальной и экономической безопасности США, а потому он не может гарантировать неприменение военной силы для достижения данной цели. Господин Трамп уверен, что гренландцы «получат огромную выгоду», когда остров станет частью США. «Мы будем защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!» — заявил будущий глава Белого дома.

Серьезность намерений республиканца в отношении датской автономии вряд ли вызывает сомнения. На острове с «частным визитом» успел побывать его сын — Дональд Трамп-младший, а идея «купить» Гренландию пришла к 47-му президенту США, когда он был еще 45-м президентом. Впервые он озвучил подобные планы в 2017 году, а в 2019-м подтвердил серьезность намерений. Однако тогда его администрация не предприняла никаких шагов, чтобы получить контроль над территорией.

Более того, о Гренландии мечтали и другие американские лидеры.

Например, купить остров у Дании подумывал 17-й глава Белого дома Эндрю Джонсон в 1860-х годах, а в 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн даже предложил Копенгагену $100 млн в обмен на передачу этой территории под власть Вашингтона.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на приближенных к господину Трампу собеседников, применять военную силу для присоединения Гренландии республиканская администрация не будет, однако экономического и политического давления Дании, вероятно, не избежать.

Ни продавать, ни отдавать остров Копенгаген не намерен. Так, в декабре датское правительство объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии на $1,5 млрд, а король Дании Фредерик X перед Новым годом распорядился изменить монархический герб, на котором теперь более акцентированно изображены символы крупнейшего острова и Фарерских островов — белый медведь и баран. Более того, в новогоднем обращении король Фредерик подчеркнул, что Дания едина «до самой Гренландии», и заверил, что королевству — вместе с Гренландией и Фарерскими островами — «суждено быть вместе».

Не загорелись идеей перейти под контроль США и местные гренландские власти. По словам премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, остров «не продается». Однако поднятая Дональдом Трампом шумиха, похоже, пробудила в островитянах сепаратистские чувства, поскольку господин Эгеде выразил желание избавиться от «оков колониальной эпохи». Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен 8 января допустил, что Гренландия может стать независимым государством, но отверг идею ее вхождения в состав США.

При этом датские власти стараются напрямую не критиковать Дональда Трампа, что вызывает уже критику в их адрес со стороны местной оппозиции.

Зато европейские соседи решили не молчать и выступили в защиту Дании и ее суверенитета над Гренландией. В частности, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не допустит вторжения в границы государств-членов, «кто бы это ни был». С таким же посылом выступил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Так или иначе, подобная реакция европейских политиков как минимум говорит о том, что слова Дональда Трампа о планах расширить влияние США в Западном полушарии, в котором расположены не только Канада и Панамский канал, но и Гренландия, на континенте воспринимают со всей серьезностью.

Алексей Забродин