Кандидат, которого не любит Трамп

Борьба за кресло будущего премьера Канады вышла на финишную прямую. За неделю до окончания регистрации кандидатов на пост лидера правящей Либеральной партии в гонку официально вступила Христя Фриланд — до недавнего времени вице-премьер и министр финансов. Именно ее громкий уход из правительства в середине декабря во многом и спровоцировал отставку Джастина Трюдо с поста лидера партии, что предполагает в дальнейшем и отставку с поста премьера. Впрочем, избрание новым лидером партии 9 марта госпоже Фриланд, обещавшей жестко противостоять новому главе Белого дома Дональду Трампу, далеко не гарантировано. И даже в случае ее победы над соперником-однопартийцем она недолго продержится на высшей государственной должности. В текущем году в Канаде пройдут парламентские выборы, которые партия власти, почти вдвое отстающая в рейтингах от оппозиционных консерваторов, обещает с треском проиграть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на пост премьер-министра Канады Христя Фриланд

Фото: Cole Burston / Reuters Кандидат на пост премьер-министра Канады Христя Фриланд

Фото: Cole Burston / Reuters

«Я баллотируюсь, чтобы бороться за Канаду»,— сообщила Христя Фриланд 17 января в соцсети X, пообещав провести официальную презентацию своей кампании в ближайшие дни. И тут же рванула с места в карьер, официально объявив о выдвижении своей кандидатуры на пост следующего премьер-министра страны на мероприятии в Торонто уже два дня спустя.

Поскольку в нынешний политический кризис канадские власти во многом завели разногласия по поводу того, каковы должны быть ответные действия Оттавы на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины в 25% на канадские товары (см. “Ъ” от 18 декабря 2024 года), неудивительно, что большая часть предвыборных заявлений госпожи Фриланд касалась избранного президента США. Предупредив, что новый глава Белого дома представляет «экзистенциальный риск» для Канады, Христя Фриланд без ложной скромности назвала себя «проверенным в боях лидером, чьи шрамы это доказывают», дав понять, что только она способна вести переговоры со взбалмошным и непредсказуемым американским президентом.

«У меня есть сообщение для Трампа: мы ваш сосед и самый важный торговый партнер. Но если борьба дойдет до нашей двери, просто помните, что мы любим нашу страну так же, как вы любите свою... Канада не будет обострять. Но, если я стану премьер-министром, Канада никогда не отступит»,— торжественно пообещала претендентка на руководство страной.

При этом кандидат в лидеры Либеральной партии похвасталась, что Дональд Трамп ее не любит — за то, что она была «жесткой, решительной и эффективной в защите Канады».

Напомним, во время первого президентского срока Дональда Трампа госпожа Фриланд была одной из ключевых фигур на переговорах по соглашению о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. И с тех пор американский президент-республиканец действительно не испытывает к ней особых симпатий. Сразу после ее отставки с поста вице-премьера и главы Минфина в середине декабря Дональд Трамп назвал ее «совершенно токсичной» и «совершенно не способствующей заключению сделок» персоной, отметив, что «скучать по ней не будут».

Впрочем, одного обещания госпожи Фриланд достойно противостоять агрессивной политике лидера США для победы на выборах будущего лидера Либеральной партии Канады и, как следствие, нового премьера может оказаться мало. Во-первых, до того как со скандалом хлопнуть дверью и покинуть правительство Джастина Трюдо из-за разногласий относительно ответных мер на угрозы Дональда Трампа, эта политик долгие годы была чуть ли не правой рукой канадского премьера.

В ближайшие недели Христе Фриланд понадобится убедить электорат, что ее курс будет отличен от того, который проводил все эти годы ныне крайне непопулярный лидер либералов.

Во-вторых, далеко не факт, что внутри самой партии предпочтут сделать ставку на сильного переговорщика, каковой себя изображает госпожа Фриланд, а не на опытного экономиста, прошедшего испытание реальными кризисами, олицетворением чего стал другой кандидат в лидеры партии — Марк Карни.

В прошлом господин Карни, выдвинувший свою кандидатуру в лидеры либералов за несколько дней до Христи Фриланд, возглавлял Банк Канады, а затем семь лет подряд — с 2013 по 2020 год — был управляющим Банка Англии, став самым молодым председателем в его истории (в 2013 году ему было 48 лет) и первым иностранцем на этой должности. И то, что Канада быстрее других стран G7 справилась с финансовым кризисом 2008 года, а Соединенное Королевство — с экономическими проблемами периода после «Брексита», многие считают заслугой именно этого высокообразованного экономиста с богатым опытом работы на Уолл-стрит.

Чья возьмет вверх, станет ясно 9 марта — на этот день Либеральная партия назначила выборы своего нового лидера и, соответственно, нового главы правительства на смену объявившему 6 января о своей отставке Джастину Трюдо, сохранившему обе позиции до того, как его однопартийцы определятся с преемником. Однако, кто бы ни стал победителем этой гонки, он или она рискует оказаться рекордсменом по краткости пребывания на посту премьера. Парламентские выборы должны состояться в Канаде до 20 октября, однако все три оппозиционные партии страны уже пообещали устроить вотум недоверия либеральному правительству меньшинства вскоре после возобновления работы парламента 24 марта, что делает вероятным проведение голосования уже нынешней весной.

Опросы общественного мнения совершенно не благоволят нынешней партии власти: согласно последнему рейтингу соцслужбы Nanos, либералы отстают от оппозиционных консерваторов почти вдвое: первых поддерживают около 23% избирателей, тогда как поддержка вторых составляет солидные 45%. Это означает, что после недолгого правления кого-либо из преемников господину Трюдо бразды правления перейдут к главе консерваторов Пьеру Пуальевру.

Начиная свою предвыборную кампанию, Христя Фриланд не удержалась от выпада в адрес главы консерваторов, назвав его слабым политиком, который в случае своего избрания премьером «первым же рейсом полетит в Мар-а-Лаго, чтобы поцеловать кольцо», «прогнется и предаст нас». Хотя сам Пьер Пуальевр, напротив, совсем недавно говорил о своей твердой решимости отстаивать интересы Канады перед лицом угроз Дональда Трампа, обещая «драться за Канаду».

Наталия Портякова