Конец эпохи Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, занимавший этот пост почти десять лет, принял решение уйти с должности лидера Либеральной партии. При этом он остается ненадолго во главе правительства, чтобы дать однопартийцам время на перегруппировку. Господин Трюдо оставляет в наследство недовольное его правлением общество, высокую инфляцию и сложные переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, который все более настойчиво шутит о присоединении Канады к США. Проблемы делают либералов легкой мишенью для конкурентов-консерваторов, которые становятся все популярнее. Единственное, в чем солидарны все канадские политики,— это в том, что страна ни при каких условиях не должна стать частью Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Patrick Doyle, Reuters Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Patrick Doyle, Reuters

Будущее в тумане

В Канаде подходит к концу эпоха Джастина Трюдо. Уступая давлению как своих противников, так и сторонников, он принял решение уйти с поста лидера либералов.

Официально премьер объявил об этом в понедельник, хотя слухи о его решении поползли еще в конце минувшей недели. Выступая перед журналистами возле официальной резиденции в Оттаве, господин Трюдо пояснил, что намерен оставаться премьер-министром до тех пор, пока однопартийцы не выберут ему преемника в жесткой конкурентной гонке.

«Как вы все знаете, я по натуре боец,— обратился он к журналистам,— но эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что, если мне придется участвовать во внутренних баталиях, я не лучший вариант».

Господин Трюдо также добавил, что генерал-губернатор Мэри Саймон — представительница английского короля Чарльза III, формально являющегося главой канадского государства,— удовлетворила его просьбу отложить или приостановить работу парламента до 24 марта, чтобы предоставить достаточно времени на избрание лидера партии и Кабинета министров. Этот шаг вполне нормальный для политической системы Канады, когда в стране случается кризис власти. Приостановка парламентских слушаний и дебатов дает правящей партии время подготовиться к борьбе за лидерство и, возможно, переориентировать свои политические и законодательные стратегии.

Выборы в парламент Канады должны состояться до 20 октября, и к ним Либеральная партия приходит не в лучшей форме.

Следующий лидер унаследует длинный список проблем: высокие цены на товары, нехватку жилья, разочарование в либералах после почти десятилетия их пребывания у власти — и нового президента США, который пообещал высокие тарифы на канадские товары, пишет Washington Post.

Среди претендентов на пост лидера партии газета называет трех министров: финансов — Доминика Леблана, иностранных дел — Мелани Жоли и инноваций — Франсуа-Филиппа Шампаня, а также Христю Фриланд, недавно ушедшую с поста вице-премьера и министра финансов. Washington Post не исключает, что в борьбу могут включиться и несколько аутсайдеров, в том числе Кристи Кларк, бывший премьер Британской Колумбии, и Марк Карни, экс-глава Банка Канады и Банка Англии.

Уходя со всех постов, господин Трюдо пытается спасти свою партию, но, возможно, оказывает медвежью услугу Канаде, пишет New York Times, поскольку переговоры с Дональдом Трампом, который грозит ввести 25-процентные тарифы на канадскую продукцию, он будет вести в роли «хромой утки».

Ранний взлет и досрочная посадка

53-летний Джастин Трюдо — телегеничный сын бывшего премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо, по замечанию Washington Post, был в центре внимания общественности с самого своего рождения. Во время избирательной кампании отца в 1972 году один из репортеров даже пошутил, что «малыш Джастин может стать лучшим агитатором» в семье. Так оно и случилось.

Продолжатель династии Трюдо-младший был избран в парламент в 2008 году, а в 2013-м стал лидером Либеральной партии. Шансы либералов в избирательной кампании 2015 года поначалу были невелики — партия стартовала с третьего места. Но молодой политик выбрал удачную стратегию, позиционируя себя как смелого аутсайдера. Оппоненты тогда всерьез его не воспринимали, считая просто неготовым к такому высокому посту. Но популярность господина Трюдо росла как на дрожжах благодаря охватившей тогда страну «трюдомании», и он выиграл выборы. Избирателю в случае его победы был обещано движение по «солнечному пути» к «реальным переменам».

Справедливости ради: Джастин Трюдо действительно стал реформатором и лидером, ломающим каноны.

Первый его кабинет был весьма инклюзивным. Там был первый министр-мусульманин, первый министр юстиции из числа коренных народов и впервые в истории Канады равное количество мужчин и женщин. Это так «потому что на дворе 2015 год», объяснял свой выбор новый премьер.

Джастин Трюдо всегда стремился противопоставить себя правым популистам. Он лично поприветствовал сирийских беженцев в аэропорту Торонто. В 2017 году журнал Rolling Stone поместил его фото на обложке, задавшись вопросом: «Почему он не может быть нашим (американским.— “Ъ”) президентом?».

Поддержкой премьер пользовался и у себя на родине, выиграв переизбрание в 2019 и 2021 годах.

Однако скандалы постепенно подтачивали репутацию политика, он, хоть и выигрывал, но со все меньшим преимуществом. Критики утверждали, что он был премьер-министром «селфи и ханжества», его обвиняли в высокомерии и лицемерии и не раз ловили на умелом «переобувании в воздухе». Джастин Трюдо обещал активно бороться с изменением климата и переходить на зеленые технологии, но его правительство приобрело нефтепровод Trans Mountain. Он обещал соответствовать «самым высоким этическим стандартам», но дважды оказался обвинен в том, что допустил конфликт интересов в ходе своей деятельности.

Окончательно популярность господина Трюдо пошла на спад в последние два года на фоне жилищного кризиса и резкого роста стоимости жизни. Как и многим западным лидерам, после пандемии ему пришлось столкнуться с недовольством избирателей высокими ценами, повышением процентных ставок, нехваткой жилья по всей стране и ухудшением отношения к мигрантам. Накануне отставки Джастина Трюдо его поддержка была ниже 25%, в то время как в первый год избрания — втрое выше.

Напротив, все более популярным начал становиться лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, которого многие эксперты называют канадским Дональдом Трампом.

Господин Пуальевр обвинил правительство Джастина Трюдо во всех экономических бедах страны и предложил простые решения: «сократите налог на (углеводороды.— “Ъ”), постройте дома, исправьте бюджет, остановите преступность».

Но настоящий удар под дых был нанесен господину Трюдо его ближайшей соратницей — вице-премьером и министром финансов Канады Христей Фриланд. В декабре, когда оставались считаные дни до представления бюджета, она ушла со своего поста, сославшись на разногласия с премьер-министром по поводу того, как реагировать на угрозу введения пошлин со стороны США при новом президенте Дональде Трампе. Госпожа Фриланд объявила о своей отставке в письме, где сообщила, что они «разошлись во мнениях о лучшем пути вперед для Канады», и указала на «серьезную проблему», какую представляет собой политика «агрессивного экономического национализма», которую намерен проводить господин Трамп.

Госпожу Фриланд, очевидно, раздосадовал визит Джастина Трюдо в резиденцию Дональда Трампа.

Хотя официально стороны заявляли о продуктивных переговорах, источники утверждали, что канадский лидер был в роли не партнера, а просящего, умолявшего не вводить тарифы, и это может погубить экономику Канады. На это Дональд Трамп пошутил, что тарифов может и не быть, если Канада станет 51-м штатом США. Согласно исследованию Ipsos, после отставки госпожи Фриланд консерваторы, по мнению жителей Канады, опережали либералов на 25 пунктов в вопросе готовности к взаимодействию с Дональдом Трампом. Более того, как сообщала корпорация CBC, треть парламентариев-либералов считали, что их лидер не оправдал доверия, и ему надо уйти в отставку.

Известие о решении господина Трюдо Дональд Трамп воспринял с юмором и в очередной раз предложил канадцам присоединиться к США. Во вторник господин Трамп на пресс-конференции заявил, что не будет рассматривать возможность использования военной силы для присоединения Канады к США, но что он, возможно, применит «экономическую силу», тем более что обе страны станут бенефициарами такого объединения. Днем ранее он еще больше раззадорил аудиторию, опубликовав пост в соцсети the Truth, в котором заявил, что «многим жителям Канады нравится (идея.— “Ъ”) быть 51-м штатом».

«Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов»,— написал в ответ в соцсети X Джастин Трюдо. И это, пожалуй, единственное, в чем с ним солидарен главный соперник Либеральной партии на грядущих выборах — Пьер Пуальевр.

«Канада никогда не будет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна»,— написал тот во вторник в соцсети X. И продолжил, что считает США другом, с которым они плечом к плечу боролись с террористической «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), а сегодня успешно взаимодействуют в различных областях, в том числе в торговле.

Вероятный претендент на пост следующего премьер-министра Канады воспользовался случаем, чтобы представить свое видение будущего страны.

«Наше слабое и жалкое правительство… либералов не смогло сделать эти очевидные заявления. Я буду бороться за Канаду. Когда я стану премьер-министром, мы восстановим нашу армию и вернем контроль над границей, чтобы обезопасить и Канаду, и США. Мы вернем контроль над нашей Арктикой, чтобы не допустить Россию и Китай. Мы сократим налоги, сократим бюрократию и быстро дадим зеленый свет крупным ресурсным проектам, чтобы вернуть зарплаты и производство в нашу страну»,— заверил он.

Екатерина Мур, Вашингтон