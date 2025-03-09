Дональд Трамп поднимает рейтинги оппонентам

Напористость Дональда Трампа и его разногласия с лидерами даже тех стран, которые принято считать союзниками США, приводят к росту популярности этих лидеров у себя в стране. Сопротивление политике хозяина Овального кабинета, в частности, благоприятно сказалось на рейтингах премьера Великобритании Кира Стармера, а также вернуло в игру Либеральную партию Канады, еще недавно безнадежно проигрывавшую борьбу за власть своим консервативным конкурентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британскому премьеру Киру Стармеру конфликт с главой Белого дома пошел на пользу

Фото: Isabel Infantes / Reuters Британскому премьеру Киру Стармеру конфликт с главой Белого дома пошел на пользу

Фото: Isabel Infantes / Reuters

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в мире не утихают дискуссии вокруг подходов главы Белого дома к внешнеполитическим делам. Многие наблюдатели считают, что своими действиями республиканец подрывает единство Запада. Некоторые и вовсе подозревают его в желании определенными шагами и риторикой добиться смещения тех или иных лидеров и заполучить в партнеры кого-нибудь посговорчивее. Тем не менее манера взаимодействия хозяина Овального кабинета с коллегами, и прежде всего с руководителями стран, которых принято относить к союзникам Вашингтона, пока дает обратный эффект, укрепляя их позиции.

Одним из бенефициаров подобного стиля общения Дональда Трампа стал премьер Великобритании Кир Стармер. Компания Ipsos по заказу британской газеты The Times 4–5 марта провела опрос, из которого выяснилось, что одобрение деятельности господина Стармера выросло до 30%. Отмечается, что премьер и лидер лейбористов никогда не пользовался высокой личной популярностью, а осенью 2024 года, спустя пару месяцев после победы над консерваторами на всеобщих выборах, рейтинги Кира Стармера и его партии устремились вниз. Еще месяц назад лишь 23% британцев считали, что премьер хорошо справляется со своими обязанностями.

Росту популярности господина Стармера способствовала прежде всего занятая им позиция посредника между поссорившимися Киевом и Вашингтоном.

Кроме того, подданные Соединенного Королевства сочли эффективными попытки премьера противостоять угрозе введения американских пошлин против британских товаров.

Позитивные для лейбористов тенденции зафиксировал и опрос компании Opinium, опубликованный газетой The Guardian. Отмечается, что личный рейтинг Кира Стармера вырос на 10%. Если месяц назад разница между одобрением и неодобрением деятельности премьера составляла 33% не в пользу господина Стармера, то в марте разрыв сократился до 23%. В глазах избирателей глава британского правительства за последний месяц предстал более «решительным», «сильным», «способным отстаивать британские интересы», «храбрым», «компетентным», «приятным» и «вызывающим доверие для принятия больших решений».

Примечательно, что 30% избирателей на данный момент отдают предпочтение Лейбористской партии в решении задач по «взаимодействию с союзниками в борьбе с угрозами Великобритании», тогда как доверить данный вопрос консерваторам хотели бы лишь 18%. Помимо этого, 27% уверены, что лейбористы хорошо справляются с «выделением средств на вооруженные силы и оборону». В консерваторов же в этом компоненте верят 20%. Как отметила The Guardian, подобный расклад необычен, поскольку проблемы обороны и внешней политики традиционно воспринимаются как сильная сторона именно Консервативной партии.

Таким образом, хотя рейтинги Кира Стармера и Лейбористской партии по-прежнему невысоки, возвращение на мировую арену Дональда Трампа позволили нынешним властям Соединенного Королевства упрочить свои позиции.

Поблагодарить Дональда Трампа может и Либеральная партия Канады. До 20 октября 2025 года в стране должны состояться парламентские выборы, однако из-за непопулярности правительства Джастина Трюдо, находившегося у власти почти 10 лет, в Канаде заговорили о досрочном голосовании. В итоге господину Трюдо, одобрение деятельности которого опускалось до рекордно низких показателей, в начале года пришлось подать в отставку, а 9 марта либералы должны были выбрать себе нового лидера, с которым им и предстоит идти на выборы.

При этом в стране сложился консенсус, что ждать октября вовсе не обязательно, а потому от нового лидера Либеральной партии все ждут скорейшего объявления досрочного голосования. Еще недавно ни у кого не оставалось сомнений, что эпоха десятилетнего правления либералов подходит к концу, а премьером Канады вскоре станет лидер консерваторов Пьер Пуальевр. Преимущество Консервативной партии перед Либеральной сохранялось с середины 2023 года, а в последние месяцы достигало 26%, что заранее снимало все вопросы о грядущем победителе.

Однако Дональд Трамп, называющий премьера Канады «губернатором», а саму страну «51-м штатом» и грозящий северному соседу торговой войной, помог Либеральной партии вернуться в игру.

За считаные недели либералы сократили, казалось бы, непреодолимое отставание от консерваторов, а по некоторым данным, однопартийцы Джастина Трюдо даже незначительно вырвались вперед.

Например, опрос Ipsos от конца февраля показал, что либералов поддерживают 38% избирателей, тогда как консерваторов — 36%. Исследование компании EKOS, опубликованное 6 марта, и вовсе продемонстрировало поддержку Либеральной партии на уровне 40,7%, а Консервативной — в 35,5%. В то же время опрос от компании Leger, проводившийся с 28 февраля по 2 марта, зафиксировал сохранение консерваторами уверенного преимущества — 43% против 30%. Однако даже эти цифры выглядят лучше, чем демонстрировали либералы, согласно аналогичному опросу, еще в конце января, довольствуясь 25% поддержки.

По мнению экспертов, в Канаде также произошло классическое «сплочение вокруг флага». Кроме того, сказался и тот факт, что господина Пуальевра называют «местным Трампом», а в симпатиях к нему ранее признавались Илон Маск и другие сторонники нынешнего президента США. После того как глава Белого дома неоднократно высказал желание присоединить Канаду, поддержка идеологических союзников по ту сторону границы превратилась для канадских консерваторов в проблему.

В целом аналитики признают, что шансы Консервативной партии на победу по-прежнему выглядят несколько предпочтительнее. Однако о разгроме либералов речи уже не идет.

Антон Васильев