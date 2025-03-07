Бессент заявил о готовности США ужесточить санкции против России

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела «вопиюще слабые» санкции против российского энергетического сектора, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, нынешние власти Штатов готовы усилить ограничения против России ради мирных переговоров.

Министр заверил, при администрации президента США Дональда Трампа санкции будут применять «агрессивно для немедленного достижения максимального эффекта». «Действующая администрация сохранила усиленные санкции и без раздумий пойдет ва-банк, если это предоставит рычаги влияния на мирных переговорах»,— пообещал он (цитата по Bloomberg).

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций еще на год. При этом он допускал их снятие «в какой-то момент». Reuters сообщало, что администрация США разрабатывает план смягчения санкций в отношении России. На этой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Вашингтона обсуждать отмену ограничений. МИД утверждает, что Россия не обсуждает с США снятие санкций.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Между нами тает лед».