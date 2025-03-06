МИД: Россия не обсуждает с США снятие санкций

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с Вашингтоном снятие антироссийских санкций. Она переадресовала этот вопрос тем, «кто эти санкции вводил». Прежде американские власти допускали снятие ограничений против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не высказываемся и не обсуждаем вопрос снятия санкций. Не мы их в отношении себя вводили. Мы всегда говорили о том, что они имеют разрушительный неправомочный характер и в первую очередь бьют по тем, кто их придумал и кто их вводил»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Эти вопросы вы задавайте тем, кто эти санкции вводил,— какие у них планы, что они хотят, как они сами собираются выходить из сложившейся тупиковой ситуации»,— отметила дипломат.

Президент США Дональд Трамп в конце февраля не исключил снятие санкций против России «в какой-то момент». Источники Reuters сообщали, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину разработать план смягчения ограничений, чтобы обсудить его с российскими представителями при следующих контактах. Кремль призывал ориентироваться на официальные сообщения по этому вопросу.

Лусине Баласян