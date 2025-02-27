Трамп продлил санкции против России еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций против России. Речь идет об ограничениях, которые ввел 44-й президент США Барак Обама в 2014 году, сам господин Трамп во время предыдущего срока в 2018 году, а также 46-й президент Джо Байден в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов»,— говорится в пояснительной записке к документу о продлении санкций.

Господин Трамп вчера на первом заседании кабинета министров заявил, что США готовы снять санкции с России после окончания военных действий на Украине. В январе президент допускал, что США могут ввести новые санкции, если власти страны не пойдут на переговоры по Украине.

На этой неделе Евросоюз одобрил 16-й пакет антироссийских санкций. До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если США снимут санкции, Европе также придется их отменить.

О новом пакете европейских санкций против России — в материале «Ъ» «16-й пошел».