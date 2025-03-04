Сийярто сообщил о готовности США обсуждать отмену санкций против России

Администрация Белого дома готова обсуждать отмену антироссийских санкций в области энергетики, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, подводя итоги встречи с госсекретарем Марко Рубио. Он уточнил, что речь идет об ограничениях, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

По словам министра, введенные санкции мешают Венгрии покупать российский природный газ и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики. «Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100 процентов, открыта к тому, что (санкционные.— “Ъ”) меры, принятые при администрации Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены»,— отметил господин Сийярто в интервью телеканалу M1.

В конце февраля президент США Дональд Трамп продлил на год действие антироссийских санкций, допустив их снятие после окончания военных действий. 3 марта Reuters писало о подготовке Вашингтоном плана смягчения санкций против РФ. В Кремле в ответ на сообщения СМИ призвали доверять только официальным заявлениям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что таковых пока не было.