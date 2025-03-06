Между нами тает лед

На фоне наметившегося сближения между США и РФ отношение американцев к украинскому конфликту стало понемногу меняться. Как следует из многочисленных опросов общественного мнения, большинство граждан США, в особенности республиканцы, сейчас уже одобряют контакты с Москвой и попытки совместно с ней искать пути к миру — в противовес идее «поддерживать Украину столько, сколько нужно». Нельзя сказать, что Россия стала для граждан США дружественным государством, однако количество тех, кто считает ее партнером, и тех, кто видит в ней врага, сравнялось. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Вскоре вслед за выступлением президента США Дональда Трампа перед Конгрессом компания SSRS провела по заказу CNN опрос, который продемонстрировал, что речь американского лидера в целом была воспринята зрителями позитивно. Так, положительно выступление господина Трампа оценили семь из десяти респондентов. «Очень положительно» отреагировали 44%.

Примечательно, что большой процент одобрения зрителей господин Трамп получил прежде всего за подход к проблеме Украины (63%), достижения в области международной политики (61%) и его политику в отношении России (58%). Те, кто счел, что глава Белого дома оказывает слишком большую поддержку России и недостаточную — Украине, остались в меньшинстве: так решили 37% и 33% соответственно.

При этом социологи оговорились, что этот опрос нельзя считать абсолютным показателем поддержки президента со стороны граждан США. Хотя бы по той причине, что его речь смотрело на 14 процентных пунктов больше республиканцев, чем демократов, что и обеспечило господину Трампу относительно дружественную аудиторию.

Вместе с тем аналитики увидели в оценке американцами выступления Дональда Трампа в Конгрессе определенные тренды в общественном мнении, которые подтверждаются и другими исследованиями.

Так, более ранние опросы указывают, что в американском обществе наметился серьезный перелом в отношении к конфликту на Украине. К примеру, накануне выступления президента старший политический обозреватель CNN Гарри Энтен отметил, что в глазах избирателей Дональд Трамп справляется с проблемой Украины «значительно лучше», чем бывший президент Джо Байден. При этом эксперт сослался на опрос CBS, согласно которому экс-президент имел отрицательный рейтинг в этом вопросе (то есть больше респондентов не поддерживали политику в отношении Киева, чем поддерживали), а у 47-го президента этот показатель, напротив, оказался положительным.

В другом опросе — Emerson College — голоса американцев разделились почти поровну: 43% выразили несогласие с подходами президента США, 41% поддержали, а 15% респондентов остались «нейтральными». При этом вполне ожидаемо одобрение или неодобрение политики Дональда Трампа на украинском направлении оказалось связано с партийной принадлежностью. Так, если 73% однопартийцев-республиканцев одобрили действия главы Белого дома, то 76% демократов выразили свое неодобрение и несогласие с курсом господина Трампа на украинском треке.

Вместе с тем на американцах явно сказалась усталость от войны. Согласно еще одному совместному опросу, Harvard/Harris Poll, 72% респондентов в США выступают за заключение соглашения между Украиной и Россией вместо продолжения конфликта.

Причем 60% поддержали американского президента в вопросе вступления в прямые переговоры с Россией.

При этом, как явил другой недавний опрос общественного мнения, проведенный компанией Gallup, 50% американцев уже готовы смириться с потерей Украиной территорий, лишь бы конфликт побыстрее закончился. Тех, кто предпочел продолжение войны, только бы не идти на территориальные уступки РФ, тоже оказалось немало — 48%. Но тренд налицо: в августе 2022 года лишь 31% американцев поддерживали территориальные компромиссы для завершения конфликта.

«Это рывок вверх с точки зрения того, сколько американцев хотят быстрого окончания войны, даже если это означает, что Россия сохранит захваченные украинские земли. Американцы все ближе и ближе подходят к компромиссу, даже если это означает, что Украина на самом деле не получит того, на что рассчитывала по крайней мере в начале этой войны»,— отметил Гарри Энтен.

Разумеется, многочисленные соцслужбы решили оценить отношение рядовых американцев и к скандальной риторической стычке Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Как продемонстрировал 2way, в большинстве своем американцы встали на сторону Дональда Трампа. 62% сочли поведение украинского лидера так или иначе оскорбительным.

При этом, согласно упомянутому выше опросу Emerson College, 35% респондентов решили, что победителем в этой словесной баталии вышли США, а 15% — Украина. Но большая часть (46%) все же сочла, что ни США, ни Украина от этой стычки не выиграли.

Наконец, тот же самый опрос показал и падение популярности и одобрения Владимира Зеленского в США. Если в 2022 году украинского лидера поддерживали почти три четверти американцев, то к сегодняшнему дню уровень его поддержки снизился до 45%.

Предсказуемо на фоне последних событий сократилась и поддержка американцами продолжения военной помощи Киеву. Если два года назад лишь 7% считали, что США дают Украине слишком много, то сейчас таких стало уже 41%. Согласно опросу CBS, продолжение поставок вооружений Киеву одобряют 51% против 49% с этим несогласных. Среди республиканцев количество выступающих против дальнейшего военного содействия Украине оказалось значительно больше — 68%. Таким образом, объявляя о временной приостановке любой помощи Киеву для ее пересмотра, Белый дом явно потрафил собственному электорату.

Наконец, любопытным итогом опроса CBS можно считать следующий момент: хотя однозначно на стороне РФ в украинском конфликте находятся только 4% опрошенных (52% американцев в целом поддерживают Украину, а 44% — ни за кого из двух воющих сторон), в целом отношение граждан США к России заметно потеплело.

Дружественной страной и врагом Россию считает одинаковое количество американцев — по 34%.

Еще 32% отнесли РФ к недружественным странам.

«В этот конкретный момент они (американцы.— “Ъ”) начинают видеть Россию немного более дружелюбной, и я думаю, что это одна из причин, почему американцы хотят компромисса»,— прокомментировал Гарри Энтен итоги опроса CBS.