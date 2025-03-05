Продажи Tesla в Германии упали на 76%

В феврале продажи электромобилей Tesla в Германии упали на 76% в годовом выражении, до 1429 штук. Такие данные сегодня, 5 марта, представило Федеральное автомобильное ведомство Германии. При этом в целом продажи электромобилей выросли в феврале на 17,7%.

Продажи Tesla в Германии падают второй месяц подряд: в январе они снизились почти на 60%. Эксперты связывают это с высказываниями основателя компании Илона Маска и его активностью в администрации Дональда Трампа.

Так, господин Маск поздравил лидера крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель с хорошим результатом на выборах в Бундестаг и в целом. Ранее он высказывался в поддержку АдГ, а также комментировал политическую ситуацию в других европейских странах.

В итоге популярность электромобилей Tesla снизилась во многих странах: в феврале ее продажи во Франции, Швеции, Норвегии и Дании упали на 42–48%. В выходные в Лондоне, Барселоне, Лиссабоне и Рейкьявике прошли акции протеста перед автосалонами компании.

Акции Tesla с начала года снизились на 29%.

О том, что мировые СМИ писали о результатах выборов в Германии, читайте в материале «Хорошая новость для Украины».

Яна Рождественская