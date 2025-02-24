Илон Маск лично поздравил лидера АдГ

Глава правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель сообщила, что ее с результатом на выборах сегодня, 24 февраля, лично поздравил Илон Маск. И намекнула на то, что намерена позвонить кому-то очень высокопоставленному в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщают ведущие мировые СМИ, включая The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Сегодня утром, включив телефон, я увидела множество звонков и посланий из США, в том числе от Илона Маска,— заявила госпожа Вайдель.— Я сегодня кое-кому позвоню. Не буду здесь и сейчас говорить кому… Мы в контакте со всеми, и это включает и администрацию Трампа».

На протяжении нескольких месяцев Илон Маск демонстрировал свою особую поддержку ультраправой немецкой партии. Так, еще в прошлом году он написал статью для газеты Die Welt, в которой назвал АдГ единственной политической силой, которая может помешать превращению страны в «тень своего прежнего я». После этого из газеты уволилась руководитель отдела мнений Ева Мари Когель. А в конце прошлого года миллиардер спрогнозировал «эпическую победу» АдГ на выборах в Бундестаг.

По итогам прошедших вчера выборов партия госпожи Вайдель заняла второе место, получив 20,7% голосов избирателей, и станет второй по величине фракцией в Бундестаге с 121 депутатом.

Виктор Буй