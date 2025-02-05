Продажи Tesla в Германии рухнули на 60%

В январе продажи электромобилей Tesla в Германии упали на 59,5%, составив 1277 штук. Такие данные сегодня, 5 февраля, опубликовало Федеральное автомобильное ведомство Германии. Это самые низкие продажи Tesla в Германии за месяц с июля 2021 года. При этом продажи полностью электрических автомобилей в целом в этот период увеличились на 53,5%, до 34,5 тыс.

С учетом этого некоторые СМИ связывают резкое падение продаж электромобилей Tesla с недавними высказываниями главы компании Илона Маска. Несколько недель назад он провел трансляцию на своей странице в соцсети X, где беседовал с кандидатом от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. Также господин Маск написал в X, что «только АдГ может спасти Германию» и что она одержит «эпическую победу» на выборах в Бундестаг, которые пройдут в конце февраля.

Основатель Tesla за последнее время высказывался и про политику других европейских стран, в том числе Франции и Великобритании. В январе продажи Tesla во Франции снизились на 63%, в Великобритании — на 12%. Кроме того, продажи электромобилей компании упали в Швеции (на 44%) и Норвегии (на 38%), что также может быть реакцией на поддержку господином Маском крайне правых в Европе.

Яна Рождественская