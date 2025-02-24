«Хорошая новость для Украины»
Мировые СМИ о результатах выборов в Германии
Результаты выборов в Бундестаг стали главной новостью в мире от Нью-Йорка до Пекина. Мировые медиа обсуждают, сможет блок ХДС/ХСС договориться с социал-демократами или пойдет на сделку с «Альтернативой для Германии». Одни видят в антагонизме Трампа и Мерца хорошую новость для Украины. Другие находят в сохраняющейся политической неопределенности и слабости Германии добрую весть для США и России.
Избиратель опускает бюллетень в урну в Берлине
Фото: Markus Schreiber / AP
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Толстуха поет, центр держится
Сумерки откладываются. В политике и экономике, как в опере. Ничто не закончено, пока не спела толстуха. В самой знаменитой германской саге Брунгильда сберегает свое самопожертвование до финальной сцены «Гибели богов»… Германская политика пока не достигла этой точки. У Германии внятная коалиция, которой можно доверять в том, что она будет действовать относительно дружественными для рынка методами. Эпохальное, а для кого-то и очень пугающее соревнование вылилось в усиление евро.
The Economist (Лондон, Великобритания)
Фридрих Мерц победил на выборах в Германии. Но сформировать коалицию будет сложно
Даже создание коалиции с одной только СДПГ будет занятием не из простых. После жесткой по немецким стандартам предвыборной кампании многие опасаются, что установление необходимого доверия и нахождение компромиссов… окажется очень сложным… И господин Мерц не помог этому, посвятив ночь после выборов разносу «зеленых и левых идиотов»… Результаты выборов вряд ли порадуют тех, кто отчаянно надеялся на политическую ясность в стране, которой этой ясности долго не хватало.
Global Times (Пекин, Китай)
Консервативный блок Германии заявляет о победе на выборах, сталкивается с предстоящими внутренними и внешними вызовами
Улучшение отношений (Германии.— «Ъ») с США будет проблематичным, если Мерц, выступающий за участие Европы в решении украинского вопроса и необходимость защиты интересов Украины, не скорректирует свою позицию… В краткосрочной перспективе такое улучшение… представляется нереалистичным еще и из-за ожидаемых трудностей с формированием коалиционного правительства. Внутриполитические проблемы могут оставить мало возможностей для прорывов во внешней политике.
Politico Europe (Брюссель, Бельгия)
Мерц предлагает надежду Украине на фоне кошмара Трампа
Мерц, похоже, понимает угрозу, которую представляет собой Трамп. И это хорошая новость для Украины… Новость еще лучше заключается в том, что у вероятной коалиции, которую соберет Мерц, есть все шансы согласовать более сильную позицию по поддержке Украины… Второй партией в вероятной коалиции Мерца будет СДПГ Олафа Шольца, самопровозглашенного «канцлера мира»… Но Шольц сказал, что не будет участвовать в коалиции… Это открывает возможности для такой фигуры, как нынешний министр обороны Борис Писториус, еще один «ястреб» в том, что касается России.
Gazeta Wyborcza (Варшава, Польша)
На выборах в Германии побеждает Фридрих Мерц. Но от страны веет Веймаром
Многое зависит от того, кем и как Мерц будет управлять в Европе. Слабая Германия будет означать слабый Европейский союз. Путин и Трамп на это и рассчитывают.
Le Temps (Женева, Швейцария)
Крайне правые добились прорыва на парламентских выборах в Германии
Заняв второе место на выборах в Бундестаг, АдГ непременно доставит неприятности. Ни одна традиционная партия не желает формировать с ней правительственную коалицию. Во всяком случае так обещал лидер ХДС Фридрих Мерц, которому будет поручено сформировать правительство. Но наиболее панически настроенные считают, что несколько недель назад он уже нарушил табу и снял «защитный барьер» против крайне правых, проведя через Бундестаг антииммиграционное законодательство при поддержке АдГ.
France 24 (Париж, Франция)
«Предсказуемые» выборы в Германии принесли много нового
Для многих граждан Германии и ведущих политиков это был ожидаемый, но все же шокирующий результат, ставший похоронным звоном для представления о том, что в стране, все еще стремящейся искупить вину за холокост, не может быть возрождения крайне правых сил.