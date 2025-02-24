«Хорошая новость для Украины»

Результаты выборов в Бундестаг стали главной новостью в мире от Нью-Йорка до Пекина. Мировые медиа обсуждают, сможет блок ХДС/ХСС договориться с социал-демократами или пойдет на сделку с «Альтернативой для Германии». Одни видят в антагонизме Трампа и Мерца хорошую новость для Украины. Другие находят в сохраняющейся политической неопределенности и слабости Германии добрую весть для США и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избиратель опускает бюллетень в урну в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP Избиратель опускает бюллетень в урну в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Толстуха поет, центр держится

Сумерки откладываются. В политике и экономике, как в опере. Ничто не закончено, пока не спела толстуха. В самой знаменитой германской саге Брунгильда сберегает свое самопожертвование до финальной сцены «Гибели богов»… Германская политика пока не достигла этой точки. У Германии внятная коалиция, которой можно доверять в том, что она будет действовать относительно дружественными для рынка методами. Эпохальное, а для кого-то и очень пугающее соревнование вылилось в усиление евро.

Фридрих Мерц победил на выборах в Германии. Но сформировать коалицию будет сложно

Даже создание коалиции с одной только СДПГ будет занятием не из простых. После жесткой по немецким стандартам предвыборной кампании многие опасаются, что установление необходимого доверия и нахождение компромиссов… окажется очень сложным… И господин Мерц не помог этому, посвятив ночь после выборов разносу «зеленых и левых идиотов»… Результаты выборов вряд ли порадуют тех, кто отчаянно надеялся на политическую ясность в стране, которой этой ясности долго не хватало.

Консервативный блок Германии заявляет о победе на выборах, сталкивается с предстоящими внутренними и внешними вызовами

Улучшение отношений (Германии.— «Ъ») с США будет проблематичным, если Мерц, выступающий за участие Европы в решении украинского вопроса и необходимость защиты интересов Украины, не скорректирует свою позицию… В краткосрочной перспективе такое улучшение… представляется нереалистичным еще и из-за ожидаемых трудностей с формированием коалиционного правительства. Внутриполитические проблемы могут оставить мало возможностей для прорывов во внешней политике.

Мерц предлагает надежду Украине на фоне кошмара Трампа

Мерц, похоже, понимает угрозу, которую представляет собой Трамп. И это хорошая новость для Украины… Новость еще лучше заключается в том, что у вероятной коалиции, которую соберет Мерц, есть все шансы согласовать более сильную позицию по поддержке Украины… Второй партией в вероятной коалиции Мерца будет СДПГ Олафа Шольца, самопровозглашенного «канцлера мира»… Но Шольц сказал, что не будет участвовать в коалиции… Это открывает возможности для такой фигуры, как нынешний министр обороны Борис Писториус, еще один «ястреб» в том, что касается России.

На выборах в Германии побеждает Фридрих Мерц. Но от страны веет Веймаром

Многое зависит от того, кем и как Мерц будет управлять в Европе. Слабая Германия будет означать слабый Европейский союз. Путин и Трамп на это и рассчитывают.

Крайне правые добились прорыва на парламентских выборах в Германии

Заняв второе место на выборах в Бундестаг, АдГ непременно доставит неприятности. Ни одна традиционная партия не желает формировать с ней правительственную коалицию. Во всяком случае так обещал лидер ХДС Фридрих Мерц, которому будет поручено сформировать правительство. Но наиболее панически настроенные считают, что несколько недель назад он уже нарушил табу и снял «защитный барьер» против крайне правых, проведя через Бундестаг антииммиграционное законодательство при поддержке АдГ.

«Предсказуемые» выборы в Германии принесли много нового

Для многих граждан Германии и ведущих политиков это был ожидаемый, но все же шокирующий результат, ставший похоронным звоном для представления о том, что в стране, все еще стремящейся искупить вину за холокост, не может быть возрождения крайне правых сил.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов