Продажи Tesla в Европе снова резко упали из-за высказываний Маска

В феврале продажи электромобилей Tesla во Франции, Швеции и некоторых других европейских странах снова упали после сокращения в январе. Во Франции продажи Tesla по итогам первых двух месяцев 2025 года снизились на 45% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продажи электромобилей компании в Норвегии и Дании упали в феврале на 48% в сравнении с февралем 2024 года, в Швеции — на 42%.

Причиной этого наблюдатели называют действия и высказывания основателя Tesla Илона Маска, в том числе в рамках его работы в Департаменте по правительственной эффективности (DOGE), а также поддержка им крайне правых партий в Европе. В эти выходные во многих городах США, а также в Лондоне, Барселоне, Лиссабоне и Рейкьявике прошли протесты против действий господина Маска в администрации Дональда Трампа. В США кампания по бойкоту продукции Tesla и акции протеста у ее салонов начались в феврале.

«В течение нескольких лет у бренда была уникальная позиция на рынке в Норвегии. Неизвестно, продолжится ли это, потому что вокруг Tesla и Илона Маска много шума и недовольства»,— отметили в Норвежской автодорожной федерации. «Многие люди начинают с этого: "Я хочу электромобиль, но я не хочу, чтобы это была Tesla". Политически мотивированные потребители здесь были всегда, но сейчас с Tesla это более ярко выражено»,— комментирует ситуацию главный советник Датской федерации автомобилистов Ильяс Догру.

В январе продажи Tesla в Европе упали на 45%.

Яна Рождественская