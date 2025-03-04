Аргентина выбрала Дональда Трампа

Президент Аргентины Хавьер Милей взял курс на полную солидаризацию с США, в том числе по вопросу отношения к Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому. Начав в роли одного из верных союзников Киева, по мере ухудшения отношения к Украине и лично Зеленскому со стороны Дональда Трампа президент Милей сам стал стремительно менять свое отношение к украинскому коллеге. На днях же он сделал демонстративный жест — удалил из соцсетей все совместные фото с главой Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Rodrigo Abd / AP Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Rodrigo Abd / AP

На этой неделе стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей удалил из своих официальных аккаунтов в соцсетях все совместные фотографии с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это произошло сразу же после словесной перепалки между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в минувшую пятницу.

Что примечательно, с момента своего прихода к власти в декабре 2023 года Хавьер Милей зарекомендовал себя ярым сторонником президента Зеленского — тот даже прилетал на инаугурацию аргентинского лидера, что стало его первой поездкой в Латинскую Америку.

Тогда президент Милей заявил, что был первым «кто защитил Украину от России». «Вы всегда найдете меня на правильной стороне истории»,— утверждал он.

С тех пор президент Аргентины не раз подтверждал свое благожелательное отношение к Украине и лично Зеленскому. Он присутствовал на Саммите мира в Швейцарии летом 2024 года, ввел страну в «Рамштайн» — контактную группу по обороне Украины, передал Киеву два российских вертолета Ми-17. В Киев, он, правда, так и не приехал, вопреки обещаниям и уже согласованной дате визита. На форуме в Давосе в январе 2025 года, в кулуарах которого лидеры двух стран виделись в последний раз и даже успели сделать совместное фото, господин Милей по-прежнему высказывался в поддержку Украины.

Однако президента США Дональда Трампа Хавьер Милей всегда любил явно больше Зеленского. Уже в ноябре 2024 года глава Аргентины побывал в имении нынешнего главы Белого дома Мар-а-Лаго во Флориде, где также виделся и с миллиардером Илоном Маском, а затем оказался первым иностранным лидером, встретившимся с Трампом после его избрания президентом.

Хавьер Милей неизменно поддерживал политику Трампа, порой копируя его шаги,— например, как и Вашингтон, вывел свою страну из Всемирной организации здравоохранения.

На недавней Конференции консервативных политических действий господин Милей предстал хорошим другом Илона Маска — он подарил миллиардеру знаменитую бензопилу, с которой тот позировал со сцены форума. Тогда же он договорился и об официальном визите в Белый дом, который должен состояться в ближайшие месяцы и в ходе которого господин Милей хотел бы заключить с США соглашение о свободной торговле.

Неудивительно, что на фоне резкой смены отношения Вашингтона к Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому внешнеполитические ориентиры Буэнос-Айреса тоже претерпели существенные изменения. Так, 24 февраля Аргентина воздержалась при голосовании в Генассамблее ООН по предложенной Украиной резолюции с осуждением агрессии России. Зато конкурирующую резолюцию с более нейтральными формулировками относительно украинского конфликта, внесенную США, страна поддержала.

Такое решение было встречено критикой со стороны аргентинской оппозиции. Ряд политиков, включая сенатора от Радикального гражданского союза Мартина Лусто и его соратника, бывшего вице-президента, а ныне депутата Хулио Кобоса, назвали позорным решение не поддерживать выдвинутую Украиной резолюцию, принятую в итоге 93 голосами.

Часть парламентариев призвала власти объяснить причины такого разворота в отношении Киева, но они были проигнорированы. Разве что глава МИДа страны Херардо Вертейн заметил, что «Аргентина всегда будет на той стороне, которая может участвовать в мирном процессе», а к миру призывала именно резолюция США.

Вероника Вишнякова