Европа посидит в сторонке

С новым разъяснением смысла этого звонка выступил 31 октября Александр Стубб. Он фактически подтвердил, что считает возможным вести переговоры с Москвой и при этом не отказываться от роли Европы как участника украинского конфликта на стороне Киева. «Соединенные Штаты выступали в роли мирного посредника и посланника между Россией и Украиной, недавно подписав дизельное соглашение с Россией среди прочего. В ЕС это было бы исключено. Здесь я хочу подчеркнуть, что Финляндия не выступает в роли посредника, а на 100% поддерживает Украину. Мы передали это президенту Путину»,— сообщил Стубб.