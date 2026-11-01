Европа посидит в сторонке
Союзников Киева не пустят за стол переговоров в Абу-Даби
Подготовка к новому раунду мирных переговоров представителей России, Украины и США, которые пройдут после 4 ноября в Абу-Даби, вступила в решающую фазу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, исключивший изменение формата переговоров путем привлечения к ним Европы. Возобновление украинских ударов по российским НПЗ, которые накануне встречи в Абу-Даби наносит Киев, ослушавшись президента Трампа, Москва связывает с поддержкой Украины ее европейскими союзниками. Впрочем, по мере исчерпания ресурсов поддержки Киева в Европе растет запрос на диалог с Москвой, формат и участники которого пока не определены.
О ходе подготовки к переговорам России, Украины и США, которые пройдут после 4 ноября в Абу-Даби, помощник президента Путина Юрий Ушаков рассказал “Ъ” (см. “Ъ” от 30 октября).
Особое внимание господин Ушаков уделил наиболее чувствительному вопросу возможного подключения к мирным переговорам по Украине представителей Европы в качестве четвертой стороны (именно эта тема вызывает наибольший разброс оценок европейских политиков, дипломатов и СМИ).
Как пояснил помощник президента России, Москва допускает, что в Абу-Даби будут присутствовать европейские представители, однако это нельзя считать полноценным участием в переговорном процессе.
«Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения. То есть там процесс может получиться такой усложненный»,— пояснил Юрий Ушаков.
Продолжение конфликта на Украине, и в частности возобновление ударов по российским НПЗ, на которое пошел Киев перед переговорами в Абу-Даби, проигнорировав требование президента Трампа прекратить атаки, помощник президента Путина объяснил «сумасшедшей поддержкой европейцев».
Однако при этом, по его словам, в Европе также появилось «другое мнение» относительно того, как строить отношения с Россией, возникают споры и «что-то такое движется».
О том, что говорить об изменении трехстороннего формата переговоров пока преждевременно, заявил в комментарии для ИС «Вести» и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Переговоры пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил»,— уточнил господин Песков.
По его словам, за пределами трехстороннего формата переговоров по Украине президент Путин уже сегодня открыт к разговору со всеми европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, если они позвонят в Кремль, как и президента Зеленского. «Конечно, он открыт для диалога со всеми»,— заявил Песков в интервью «Юнашев Live», отвечая на вопрос, возьмет ли глава российского государства трубку, если ему позвонят Эмманюэль Макрон или Фридрих Мерц. «Никто пока не звонил»,— добавил пресс-секретарь президента Путина.
Как сообщила, ссылаясь на источники, газета Financial Times, в случае расширения трехстороннего формата переговоров по Украине наибольшие шансы представлять Европу имеет «евротройка» — Франция, Германия и Британия (формат E3). «Четыре европейских дипломата заявили, что США и Украина видят формат E3 в качестве наиболее вероятной группы для роли в переговорах. Но перспективы того, что три наиболее влиятельные страны Европы будут представлять весь континент, могут вызвать отчуждение у более маленьких европейских государств»,— отмечает Financial Times.
Возобновивший контакты с Москвой 27 октября звонок в Кремль президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Юнаса Гар Стёре, которые провели разговор с президентом Путиным, вызвал неоднозначную реакцию в Европе.
С новым разъяснением смысла этого звонка выступил 31 октября Александр Стубб. Он фактически подтвердил, что считает возможным вести переговоры с Москвой и при этом не отказываться от роли Европы как участника украинского конфликта на стороне Киева. «Соединенные Штаты выступали в роли мирного посредника и посланника между Россией и Украиной, недавно подписав дизельное соглашение с Россией среди прочего. В ЕС это было бы исключено. Здесь я хочу подчеркнуть, что Финляндия не выступает в роли посредника, а на 100% поддерживает Украину. Мы передали это президенту Путину»,— сообщил Стубб.
«Возможно, главный вопрос нашей внешней политики, соответствует ли внешняя политика США в отношении России и Украины, например, интересам Финляндии. Если ответ "не обязательно", то нам нужно подумать, что делать. В этом смысле разговор состоялся вовремя»,— считает президент Финляндии.
Как отметил в конце прошлой недели, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, европейским странам следует ответить себе самим, какой цели они рассчитывают добиться дальнейшей поддержкой Украины, включающей необходимость продолжения поставок оружия и выделения финансовой помощи Киеву.
«В чем состоит стратегия Европы, честно говоря, понять очень сложно. Позволять Зеленскому узурпировать власть и дальше, отправляя при этом на убой всех своих граждан и нарушая их элементарные права? Подбросить еще деньжат коррумпированной украинской верхушке, вынув их из карманов собственных граждан, выходящих сегодня на улицы на акции протеста?» — обратился к участникам заседания Дмитрий Полянский.
«Чтобы победить Россию? Вы в эту сказку по-прежнему верите? Ну так себе стратегия, дамы и господа. Хочется верить, что остатки разума вас еще не покинули и вы хотите лучшего будущего для ваших детей, не говоря уже про детей украинских»,— добавил российский дипломат.
Примечательно, что запрос на диалог с Москвой растет по мере осознания странами ЕС исчерпанности собственных возможностей финансировать Киев, который в прошлом месяце запросил дополнительно €70 млрд сверх одобренного ранее кредита ЕС на 2026–2027 годы в размере €90 млрд.
В конце прошлой недели Еврокомиссия утвердила предложение Совету ЕС одобрить предоставление Украине оставшейся части кредита в размере €45 млрд на 2027 год, однако о выделении дополнительных средств пока речи не идет.
При этом Канада, остающаяся одним из самых активных сторонников Украины, по итогам прошедшего в Монреале саммита с ЕС согласилась принять участие в европейском кредите Украине символическим взносом в размере €500 млн.
«Нам нужно сохранять стойкость и делать больше. Но, конечно, людям становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны»,— призналась на встрече с главой МИД Канады Анитой Ананд глава европейской дипломатии Кая Каллас.