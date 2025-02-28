«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас»

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны планировали согласовать детали экономического соглашения, превратилась в настоящую дипломатическую катастрофу. Начавшись, казалось бы, за здравие, общение двух лидеров стремительно переросло в откровенную ссору. Неудивительно, что вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности, ради которых Владимир Зеленский столь активно рвался на личную аудиенцию к Дональду Трампу, так и остался нерешенным. Не было подписано и соглашение о редкоземельных металлах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказалась не особо радушной

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказалась не особо радушной

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Последние пару недель выдались весьма непростыми для американо-украинских отношений. На фоне стремительного разворота главы Белого дома в сторону России Дональд Трамп успел серьезно оскорбить украинского лидера Владимира Зеленского. Неделю назад он назвал его «диктатором», обвинив Украину в нападении на Россию и раскритиковав Зеленского за отказ от проведения выборов. Такой комментарий Трамп позволил себе почти сразу же после отказа украинского президента от сделки с США, в рамках которой американцы ожидали от Киева доступа к будущим доходам от украинских редкоземельных минералов на сумму $500 млрд.

Но за несколько дней до нынешней встречи настроения американского президента вдруг поменялись. «Я очень уважаю его. Мы очень хорошо поладим»,— отозвался Дональд Трамп о Владимире Зеленском 27 февраля. Сменить гнев на милость хозяина Овального кабинета почти наверняка побудила все та же экономическая сделка.

Согласно черновику этого соглашения, США и Украина договорились создать совместный инвестиционный фонд, в который Киев будет вносить 50% будущих доходов от природных ресурсов. Однако соглашение получилось скорее в виде меморандума о намерениях, нежели юридически обязывающего договора. И более детальные условия того, как именно две страны будут сообща управлять этим фондом, равно как и то, получат ли украинцы реальные гарантии безопасности от Штатов, стороны решили обговорить уже в ходе личной встречи лидеров двух стран.

Пятничная встреча началась на вполне позитивной волне — с похвалы Дональда Трампа «невероятно храбрым» украинским войскам. Затем американский лидер дал понять, что в конфликте России и Украины он абсолютно нейтрален. «Я нахожусь посередине, я и за Украину, и за Россию… Я хочу решить этот вопрос»,— отметил он, добавив, что если он кого и поддерживает, то исключительно собственную страну и «благо мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Но вскоре настроение Трампа резко поменялось. Сначала американский президент отрезал, что не собирается «говорить ужасные вещи о Путине», как это позволил себе во вступительных ремарках украинский лидер. Затем глава Белого дома вообще перестал щадить своего визави, заявив, что тот «должен быть благодарен» США, обвинив в «игре с Третьей мировой войной» и пригвоздив его заявлением, что у него «нет сильных карт на руках». Кроме того, говоря об уступках ради достижения мира, Дональд Трамп заявил, что идти на компромисс должен именно Владимир Зеленский.

Американский президент распалялся все больше и больше и под конец недолгой встречи пребывал уже в откровенной ярости.

«Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим»,— поставил Трамп очередной ультиматум.

В итоге переговоры двух лидеров были прекращены намного раньше запланированного времени. Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

По итогам прилюдной перебранки Дональд Трамп опубликовал в соцсетях сообщение следующего содержания: «Президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен МИР». По словам Дональда Трампа, Зеленский «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете». «Он может вернуться, когда будет готов к миру»,— заключил глава Белого дома.

Наталия Портякова