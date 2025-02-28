«Ваши проблемы начинаются прямо сейчас»

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Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским на повышенных тонах

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на которой стороны планировали согласовать детали экономического соглашения, превратилась в настоящую дипломатическую катастрофу. Начавшись, казалось бы, за здравие, общение двух лидеров стремительно переросло в откровенную ссору. Неудивительно, что вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности, ради которых Владимир Зеленский столь активно рвался на личную аудиенцию к Дональду Трампу, так и остался нерешенным. Не было подписано и соглашение о редкоземельных металлах.

Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказалась не особо радушной

Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказалась не особо радушной

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказалась не особо радушной

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Последние пару недель выдались весьма непростыми для американо-украинских отношений. На фоне стремительного разворота главы Белого дома в сторону России Дональд Трамп успел серьезно оскорбить украинского лидера Владимира Зеленского. Неделю назад он назвал его «диктатором», обвинив Украину в нападении на Россию и раскритиковав Зеленского за отказ от проведения выборов. Такой комментарий Трамп позволил себе почти сразу же после отказа украинского президента от сделки с США, в рамках которой американцы ожидали от Киева доступа к будущим доходам от украинских редкоземельных минералов на сумму $500 млрд.

Но за несколько дней до нынешней встречи настроения американского президента вдруг поменялись. «Я очень уважаю его. Мы очень хорошо поладим»,— отозвался Дональд Трамп о Владимире Зеленском 27 февраля. Сменить гнев на милость хозяина Овального кабинета почти наверняка побудила все та же экономическая сделка.

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Согласно черновику этого соглашения, США и Украина договорились создать совместный инвестиционный фонд, в который Киев будет вносить 50% будущих доходов от природных ресурсов. Однако соглашение получилось скорее в виде меморандума о намерениях, нежели юридически обязывающего договора. И более детальные условия того, как именно две страны будут сообща управлять этим фондом, равно как и то, получат ли украинцы реальные гарантии безопасности от Штатов, стороны решили обговорить уже в ходе личной встречи лидеров двух стран.

Пятничная встреча началась на вполне позитивной волне — с похвалы Дональда Трампа «невероятно храбрым» украинским войскам. Затем американский лидер дал понять, что в конфликте России и Украины он абсолютно нейтрален. «Я нахожусь посередине, я и за Украину, и за Россию… Я хочу решить этот вопрос»,— отметил он, добавив, что если он кого и поддерживает, то исключительно собственную страну и «благо мира».

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Но вскоре настроение Трампа резко поменялось. Сначала американский президент отрезал, что не собирается «говорить ужасные вещи о Путине», как это позволил себе во вступительных ремарках украинский лидер. Затем глава Белого дома вообще перестал щадить своего визави, заявив, что тот «должен быть благодарен» США, обвинив в «игре с Третьей мировой войной» и пригвоздив его заявлением, что у него «нет сильных карт на руках». Кроме того, говоря об уступках ради достижения мира, Дональд Трамп заявил, что идти на компромисс должен именно Владимир Зеленский.

Американский президент распалялся все больше и больше и под конец недолгой встречи пребывал уже в откровенной ярости.

«Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим»,— поставил Трамп очередной ультиматум.

В итоге переговоры двух лидеров были прекращены намного раньше запланированного времени. Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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По итогам прилюдной перебранки Дональд Трамп опубликовал в соцсетях сообщение следующего содержания: «Президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен МИР». По словам Дональда Трампа, Зеленский «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете». «Он может вернуться, когда будет готов к миру»,— заключил глава Белого дома.

Наталия Портякова

Фотогалерея

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Фото: Saul Loeb / AFP

Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского

Фото: Ben Curtis / AP

Перед началом переговоров президенты ответили на вопросы журналистов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Ожидалось, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Saul Loeb / AFP

Однако в начале встречи началось обсуждение российско-украинского конфликта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В ответ Трамп заявил, что Украина должна заключить мирное соглашение, иначе американская сторона «умывает руки»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Разговор проходил на повышенных тонах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча завершилась раньше времени

Фото: Brian Snyder / Reuters

После Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру, а участие США в урегулировании конфликта Украина воспринимает как преимущество

Фото: Brian Snyder / Reuters

Пресс-конференция, запланированная по итогу встречи, также была отменена

Фото: Nathan Howard / Reuters

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом

Фото: Brian Snyder / Reuters

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